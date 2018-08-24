Эксперты о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель совершает турне по странам Южного Кавказа. 25 августа А.Меркель прибудет в Азербайджан для проведения переговоров с президентом страны Ильхамом Алиевым. Как ожидается, одними из главных тем переговоров станут нагорно-карабахское урегулирование, а также энергетические вопросы. Агентство "Report" узнало мнение экспертов, которые рассказали, какие процессы можно ожидать в регионе по итогам визита канцлера на Южный Кавказ.

Как считает российский политолог, общественный деятель Сергей Марков, по результатам визита федерального канцлера может произойти сдвиг позиции Германии в отношении нагорно-карабахского конфликта. По мнению эксперта, в Европейском Союзе есть искажение позиции из-за того, что Франция сейчас выступает лидером в отношении проблем Южного Кавказа.

Российский политолог, общественный деятель Сергей Марков "Во Франции существует влиятельная армянская диаспора. Поэтому, фактически, когда выступает Франция, получается, что она выступает не от Евросоюза, а от своего имени. Германия же смогла бы сбалансировать Францию в этом отношении, помочь Евросоюзу занять более нейтральную линию в этом вопросе. Для этого, от ФРГ следовало бы сделать больший акцент на Азербайджане, как Франция делает больший акцент на Армению. Такая балансировка в ЕС может привести к более конструктивному подходу Союза в отношении нагорно-карабахского урегулирования", - считает эксперт.

Политолог также коснулся энергетических вопросов, которые будут обсуждаться во время визита А. Меркель в Баку. По его мнению, германская экономика сегодня очень нуждается в нефте и газопроводах. В этом плане, С.Марков подчеркнул, что ФРГ интересует не только проекты "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также газопроводы с юга, "прежде всего это ТАР и TANAP, идущие с Азербайджана".

В свою очередь, немецкий политолог, директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике Александр Рар считает, что ожидать каких-то сенсационных прорывов по итогам визита канцлера на Южный Кавказ ожидать не стоит: