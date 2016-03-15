Эксперты о решении России по выводу войск из Сирии и его последствиях - МНЕНИЕ

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Вывод российских войск из Сирии нацелен на создание условий для решения внутрисирийского конфликта в стране сирийской оппозицией и властями, заявили эксперты, комментируя решение Кремля о прекращении операции российских Военно-космических сил в Сирии и вывода из страны основной части войск.

"Внешне можно наблюдать лишь перемирие с непонятными контурами и начало "субстантивных" переговоров в Женеве с неясными результатами. При этом перемирие очень напоминает попытку воспользоваться шансом сохранить лицо и выбраться из сирийского болота, а переговоры в Женеве можно объяснить как: "пусть судьбу Асада решают сами сирийцы", - заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Он также высказался и по поводу военно-стратегической целесообразности вывода российских войск из Сирии.

"Успехи армии Асада кажутся сильно преувеличенными, в то время как инициатива на отдельных участках фронта, полученная при военной поддержке России, является более чем хрупкой. При этом позиции ИГ вообще кажутся незыблемыми", - указал политолог.

По его словам, серьезно подпорченные отношения с той же Турцией, благодаря все той же военной операции, вряд ли удастся в скором времени восстановить. "А там миллиардные убытки, значительные геополитические издержки", - сказал эксперт.

И.Велизаде выразил мнение, что Москва смогла достигнуть каких-то договоренностей по Сирии с Вашингтоном и "протестировать формат неафишируемых контактов в условиях большой геополитической заварухи".

"Но стоила ли игра свеч?...", - резюмировал эксперт.

В свою очередь российский политический аналитик Олег Кузнецов считает, что ни о каком "бегстве" России из Сирии не может быть и речи.

Аналитик особо подчеркнул, что Россия выводит основную часть своей группировки - фронтовую авиацию, оставив на месте части наземной военной инфраструктуры, а также пункт военно-морского базирования, что обеспечит возможность вернуть в любой момент российские самолеты назад, если того потребуют изменения военно-политической ситуации в Сирии.

"Российское военное присутствие в этой стране сохранится, но только в том объеме, который отвечает национальным интересам страны, при этом достаточном для сдерживания агрессии", - высказал мнение О.Кузнецов.

Говоря о дальнейшей судьбе режима Башара Асада, политолог указал, что Россия, по его мнению, всегда выступала за внутриполитическое урегулирование сирийского кризиса, в который "грубо пытались вмешаться США, Турция и Саудовская Аравия с Катаром, стремясь военными средствами отстранить Башара Асада от власти, и им это почти удалось".

По его словам, в результате вмешательства России изменился вектор переговоров сирийских властей и оппозиции. "В этом заключается главный политический итог российской военной операции в Сирии. Российские ВКС создали новую реальность в Сирии, и именно она послужит фундаментом будущего всего региона Ближнего Востока", - считает эксперт.