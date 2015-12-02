​Эксперты: Ухудшение российско-турецких отношений "заморозило" процесс карабахского урегулирования - МНЕНИЕ

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в течение 2015 года делали многообещающие, но пассивные заявления, за которыми ничего не стояло, считают эксперты.

"Однозначно, особенных перемен в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта не произошло. Раздавались периодически многообещающие заявления сопредседателей МГ ОБСЕ, за которыми ничего не стояло", - заявил Report политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, структуры, призывающие Азербайджан к перемирию, делали вид, что не знают об оккупации Арменией семи районов вокруг Нагорного Карабаха и существовании соответствующих резолюций Совета Безопасности о необходимости освобождения этих территорий.

Эксперт напомнил, что во второй половине года появились первые сообщения о том, что Россия готова проявить инициативу в этом вопросе наряду с другими сопредседателями, предлагая вариант с освобождением на первом этапе пяти захваченных азербайджанских районов.

По мнению политолога, между тем последние события, напряженность в регионе и ухудшение взаимоотношений России с Турцией еще больше "заморозили" процесс урегулирования.

"Думаю, через некоторое время мы вновь придем к этому сценарию и здесь уже надо будет проявлять больше активности и наступательности", - сказал он.

Говоря о повышении активности Турции в качестве посредника по решению армяно-азербайджанского конфликта, политолог отметил, что несомненно главенствующая роль будет принадлежать России, как сопредседателю, но при согласии других сопредседателей Турция может быть вовлечена в процесс.

"Естественно, отношения между Турцией и Россией сегодня напрямую не влияют на урегулирование этого вопроса, но, в целом, они в определенной степени отражаются. Эти взаимоотношения, и эта тюркофобия в российском обществе со стороны проармянских экспертов, аналитиков создает негативный фон общественного мнения. Я думаю, что официальная Москва вынуждена считаться с этим мнением", - сказал Ф.Садыхов.

Он выразил уверенность, что в перспективе российско-турецкие отношения смогут наладиться, произойдет определенное восстановление отношений, и вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта вновь будет инициирован.

"Думаю, тут могут появиться какие-то свежие предложения по освобождению на первом этапе пяти оккупированных районов", - заявил политолог.

В свою очередь эксперт Ильгар Велизаде также выразил сожаление, что в течение текущего года важных шагов в решении карабахского конфликта предпринято не было.

"Сопредседатели МГ ОБСЕ предпочли активным действиям комформистскую позицию, заключающуюся в демонстрации активности при отсутствии желания реально повлиять на изменение статуса-кво. Хотя достижение решения по встрече в верхах в конце года и является важным событием, оно может служить лишь слабым утешением по результативности самого переговорного процесса", - указал он.

Говоря о предстоящем в Белграде 3-4 декабря заседании СМИД ОБСЕ, И.Велизаде заявил, что министериал пройдет практически в обстановке паралича трансевропейской системы безопасности.

"Он наблюдается практически во всех конфликтных ситуациях. Ситуация упирается не только в очевидные разногласия в подходах, но и бесспорные разночтения казалось бы общепринятых формулировок", - подчеркнул эксперт.