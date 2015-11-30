​Эксперты об основных темах обсуждений на полях 21-й конференции ООН по вопросам климата в Париже - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Основными темами обсуждения на полях 21-й конференции ООН по вопросам климатических изменений (COP21) станут сирийская проблема, борьба с "Исламским государством" и турецко-российские отношения, считают эксперты.

"Ожидается, что взамен Киотскому протоколу появится новый всеобъемлющий документ, с помощью которого в будущем можно будет обуздать всемирное потепление. Однако судьба Киотского протокола показывает насколько лидирующие страны пренебрегают реальными угрозами, которые стоят перед планетой", - заявил Report азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, взаимные претензии настолько переполошили систему международных отношений, что по всему периметру проблем только и наблюдается хаос.

"Потому неудивительно, что на словах страны-лидеры говорят одно, на деле совершают противоположное. Атмосферу вокруг проблемы глобального потепления накаляет "заморозка" геополитических проблем. На сегодня в системе координат накопилось столько претензий стран к друг другу, что политические лидеры вынуждены переключить внимание с экологических вопросов на темы горящей повестки", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что главное внимание на саммите будет заострено на решении сирийского вопроса и поиска алгоритма урегулирования российско-турецких отношений, а также возможной коалиции для противодействия группировке "Исламское государство".

Политолог отметил важность поставновки перед международной общественностью вопроса нанесения системного вреда экологии региона со стороны Армении. "Не секрет, как Армения системно уничтожает флору и фауну южно-кавказского региона, устраивает поджоги огромных территорий в зоне оккупации азербайджанских территорий. Таким варварским образом Ереван устраивает двуединый геноцид против азербайджанцев и их исторических ареалов", - выразил мнение Т.Аббасов.

По его словам, накопленный багаж мировых проблем являет собой острый сигнал для мировых лидеров, глав государств и правительств о том, что пора проникнуться ответственностью за судьбы людей, судьбы будущего.

"В свете накопившихся кризисов, войн и вызовов пора настроиться на серьезный деловой режим, чтобы найти общий знаменатель для преодоления рисковых ситуаций. В противном случае все проблемы будут усугубляться и непременно выльются в один глобальный и непреодолимый барьер на пути к будущему", - резюмировал он.

В свою очередь доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко заявил, что главный вопрос сегодняшней повестки - это борьба с "Исламским государством", и "на полях" саммита разговор будет вестись, в основном, о нем.

"И, разумеется, главная интрига - согласится ли Путин встретиться с Эрдоганом и обсудить кризис вокруг гибели российского летчика в Су-24", - подчеркнул доктор наук.

Он также выразил мнение, что президент Украины Петр Порошенко будет активно предлагать обсудить Украину, но, очевидно, что эта тема сейчас ушла на второй план и не вызывает активного интереса в Европе и в Вашингтоне.

"Так что "Исламское государство" и опасность экономической войны России и Турции будут главными темами", - сказал эксперт.

Турецкий политолог, профессор Экономико-технологического университета в Анкаре Тогрул Исмаил заявил Report, что, естественно, в ходе конференции в первую очередь будут обсуждать проблемы экологического характера, в том числе и изменение климата, мировое потепление.

Он подчеркнул, что основной темой обсуждения между представителями различных мировых государств станет проблема террора.

"Так как конференция проходит во Франции, то, однозначно, официальный Париж поднимет тему террора в своей стране, проблематику борьбы с ИГИЛ, проблему создания коалиции", - сказал Т.Исмаил, напомнив о недавних визитах президента Франции Франсуа Олланда в США и Россию.

Говоря об интересах турецкой стороны, профессор указал, что для Анкары будет важной встреча президентов Турции и США. "Ожидается, что эта встреча состоится завтра, но детали обсуждения можно только предположить. Думаю, что тематикой обсуждения станет борьба с ИГИЛ, ближневосточная ситуация, борьба с терроризмом, кроме того, последние события на фоне сбивания российского самолета", - заявил эксперт.

Т.Исмаил отметил, что еще одним вопросом на повестке дня, по его мнению, станет вопрос нормализации обострившихся недавно турецко-российских отношений. "За долгие годы Турция в отношениях с Россией добивалась мира, понимания. За неделю все резко изменилось. Хотя уже писалось об этом, что между Москвой и Анкарой отношения идут достаточно тонкие и хрупкие, основанные на экономических взаимосвязях. Уступки всегда исходили со стороны Турции. Турция максимум начала покупать энергию, газ и нефть, не боясь и без оглядок, полностью доверяя России.

Фактического понимания и общего взгляда на те или иные вопросы между Россией и Турцией не было и, к сожалению, сегодня не будет", - указал Т.Исмаил.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского вопроса и возможной встречи президентов Азербайджана и Армении, эксперт отметил, что эта встреча необходима, потому что кризис продолжается. "Пока геополитическая ситуация на Южном Кавказе не изменится, пока Россия не изменит свои взгляды и подходы к сотрудничеству со странами Южного Кавказа, ожидать каких-то положительных изменений в продвижении вперед карабахской проблемы не стоит", - считает он.

В свою очередь старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт РСМД и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов указал, что встреча по обсуждению климата является хорошим предлогом для политиков большого ранга, особенно конфликтующих между собой, встретиться в более нейтральной обстановке и обсудить наиболее волнующие их темы.

"И для России, находящейся в крайне сложной ситуации, когда к числу ее недругов официально была причислена и Турция, это служит дополнительным каналом для обмена мнениями на высшем уровне в сравнительно узком кругу", - сказал он.

По его мнению, за кулисами мероприятия так или иначе будет обсуждаться эскалация ситуации в Сирии, и в том числе "угроза конкретного перерастания конфликта из внутрисирийского в надсирийский с непосредственным и уже открытым втягиванием в него внешних государств и его перерастания в более серьезное столкновение старых исторических противников".