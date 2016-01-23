​Эксперты: Давос - это дискуссионная площадка, встречи в рамках которого носят консультативный характер - МНЕНИЕ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Давосский форум - это полигон для обкатки новых идей и предложений, считают эксперты.

"Давос - это прежде всего дискуссионная площадка, довольно удачный формат, где ведущие бизнесмены и топ-менеджеры встречаются с видными политиками и обсуждают возможности взаимодействия конкретно их бизнеса в текущих экономических и политических условиях. Для политиков же Давос - это возможность прямого общения со своими коллегами и с "акулами" бизнеса, в том числе с целью привлечения их инвестиций в экономику их страны", - заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По словам эксперта, встречи в кулуарах, обсуждения во время панелей позволяют политикам и экономистам определить для себя текущие приоритеты и ориентиры, и "с этой точки зрения Давос чрезвычайно важен и полезен".

"Это не формат подобный форматам G-7 или G-20 к примеру, на которых действительно принимаются весьма важные практические решения", - сказал он.

И.Велизаде добавил, что не стоит ожидать от форума реальных изменений в мировой политике и экономике, однако коррекции в подходах участников к решению существующих проблем ожидать стоит.

В свою очередь российский политический аналитик, кандидат исторических наук Олег Кузнецов заявил, что Давосский форум всегда был площадкой политико-экономических, а не политико-стратегических дискуссий, поэтому он и получил название "экономического".

Политолог подчеркнул, что экономика оказывает прямое влияния на политику, однако существуют политические вопросы, при решении которых реалиями и нуждами экономики просто пренебрегают. "Ярчайший пример тому - проблема Нагорного Карабаха: Армения могла бы освободить оккупированные территории в обмен на экономические преференции со стороны Азербайджана, но не делает этого, поскольку приоритеты политики в этом вопросе для Еревана гораздо выше приоритетов экономики. И примеров такого рода можно приводить много", - добавил он.

Говоря об итогах форума, эксперт выразил сомнение, что они смогут оказать какое-либо существенное влияние на международную жизнь, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. По его словам, слишком велика динамика и вызванная ею инерция движения в сложившейся системе международных отношений.

Аналитик выразил мнение, что сегодня руководство многих европейских стран рассматривает экономику как инструмент политики, который они используют без учета технических свойств и характеристик самого инструмента.

"Возьмем для примера экономические санкции в отношении Ирана или России: разве они повлияли на решимость руководства этих стран проводить ту внешнюю политику, которую они сейчас проводят? Нет. Конечно же, ограничиваются ресурсы для реализации этой политики, снижается ее динамика, но вектор остается неизменным", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что стратегию экономического развития своей страны каждое правительство выбирает самостоятельно в зависимости от того, кому оно служит - себе ли, своему народу или внешним центрам силы.

"На международном или транснациональном уровне тренды макроэкономики остаются неизменными на протяжении столетий и сводятся "в сухом остатке" к борьбе за гегемонию на рынках сырья и торговых путях, ибо только за счет этого в глобальных масштабах можно снизить себестоимость собственной продукции и обеспечить ее конкурентоспособность в масштабах человеческой цивилизации", - сказал О.Кузнецов.

По его словам, сегодня мир является свидетелем обвала рынка энергоресурсов, однако, не стоит забывать, что есть и другие виды ресурсов, без которых человек не может существовать биологически - это продовольствие и питьевая вода, борьба за которую развернется через два-три десятилетия, причем более ожесточенная, чем борьба за нефть или газ.

"Сектор углеводородов утрачивает свою привлекательность на международном рынке, так как вложенные в него инвестиции не приносят прежнего уровня прибыли, поэтому в долгосрочной перспективе интересы капитала будут переориентироваться на другие сегменты сырьевого или товарного производства", - резюмировал политолог.