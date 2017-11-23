Эксперты: Активность России в карабахском вопросе связана с нежеланием отдавать инициативу в чужие руки - КОММЕНТАРИЙ

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Москва. 23 ноября. REPORT.AZ/ Стремление Еревана подписать соглашение с ЕС не сможет стать действенным инструментом давления Армении на Москву в контексте решения нагорно-карабахского конфликта, считают эксперты.

"Многие связывали большие ожидания с визитом Сергея Лаврова в регион. Тем не менее, не только заявления главы МИД РФ в ходе данной поездки, но даже реплики иных заинтересованных игроков до этого турне показывают, что представители заинтересованных держав как раз не хотели бы создавать завышенных ожиданий в карабахском вопросе", - заявил российскому бюро Report ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Он напомнил о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что "господин Путин… не возлагает особых надежд " на скорые подвижки по нагорно-карабахскому конфликту.

"Лавров, заявив в Ереване, что "проблема трудна, и переговоры быстро не завершатся", всего лишь подтвердил: скорых результатов никто не обещал и раньше", - добавил эксперт.

Аналитик предположил, что наиболее оптимистичных наблюдателей ввела в заблуждение серьезная дипломатическая активность по карабахской проблеме в ноябре.

По его словам, интенсивные дипломатические контакты далеко не всегда означают скорый результат, даже промежуточный. "Часто такая активность дипломатов и глав государств означает скорее желание не отдать инициативу другим внешнеполитическим игрокам, чем подготовку сенсационных договоренностей", - добавил политолог.

М.Нейжмаков выразил сомнение, что стремление Еревана подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС может стать действенным инструментом давления Армении на Москву, в том числе в вопросе Нагорного Карабаха.

В свою очередь руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев заявил, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Баку является важным шагом в сторону дальнейшего расширения сотрудничества и укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

"Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались во время визита было мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта. Уверен, что процесс сдвинется с мертвой точки в самое ближайшее время, и я очень надеюсь, что конфликт наконец будет разрешен мирным путем с соблюдением международного права", - заявил Report депутат.