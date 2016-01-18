​Эксперт: Ждать скорых и разительных перемен от снятия санкций с Ирана не стоит - МНЕНИЕ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Ждать скорых и разительных перемен от отмены санкций в отношении Ирана не стоит, поскольку санкционные послабления были введены во времена, когда рынок перенасыщен энергоносителями, да и цены на них катятся вниз неудержимо". Об этом Report заявил азербайджанский политолог Тофиг Аббасов.

По его мнению, позитивный аспект вокруг выхода из режима ожесточенных санкций в отношении Ирана сосредотачивается в геополитическом разрезе. "Возвращение страны в лоно взвешенных отношений с соседними и другими государствами обязательно возымеет рациональный эффект не только на общую атмосферу, но и на характер торгово-экономических связей", - отметил политолог.

По его словам, наиболее актуальным в этой связи является окончание строительства небольшого железнодорожного отрезка транспортно-коммуникационного коридора Север-Юг, в котором заинтересованы Азербайджан, Иран и Россия, а также другие страны. "Строительство 7-километрового отрезка между Азербайджаном и Ираном, и ввод его в действие заметно увеличит общий объем грузопотока на трансконтинентальном траверсе. От этого выиграют страны-транзитеры, ведь перевалка грузов из Китая, Индии в Европу, а также в обратном направлении, принесет реальную выгоду участниками проекта Север-Юг", - считает эксперт.

Еще одним важным позитивным последствием снятия санкций с Ирана Т.Аббасов назвал создание новых предпосылок для разрешения замороженных конфликтов, в том числе и нагорно-карабахского конфликта, где "Армения играет более чем деструктивную роль, торпедируя мирные усилия Азербайджана и посредников". Эксперт выразил мнение, что официальный Тегеран сможет действенно повлиять на Ереван, чтобы склонить к реальному участию в миротворческом процессе. "Это вполне возможно, ибо между Европой, да и всем Западом складываются новые отношения, и в их спектре вполне реальны перспективы для реализации позитивных перемен для создания более здорового регионального порядка", - подчеркнул политолог.

В свою очередь израильский публицист и политолог Исраэль Шамир поприветствовал снятие санкций с Ирана.

По его словам, для самого Ирана это произошло вовремя, так как страна получит доступ к 100 млрд. долларов США собственных денег, которые были заморожены на его счетах.

Наряду с этим он указал, что снятие санкций показало, что президент США Барак Обама способен "не прогнуться", несмотря на страшное давление, которое было оказано на него в Конгрессе со стороны как республиканцев, так и демократов, а также со стороны израильского лобби и Саудовской Аравии. "Давление было очень неслабое, но всё-таки Обама смог сделать то, что обещал", - подчеркнул И.Шамир.

Говоря об изменении цен на нефть в связи с отменой санкций, эксперт отметил, что до тех пор, пока Саудовская Аравия не изменит своего курса, какие-то действия России или Ирана не смогут заметно повлиять на цену на нефть. По его мнению, Саудовская Аравия продолжает качать нефть, причем делая это даже себе в разорение.