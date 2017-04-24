Эксперт: Задача нового президента Франции - сохранить мировую роль в новых геополитических условиях - МНЕНИЕ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Французским элитам выгоднее победа Эммануэля Макрона, так как он из их среды — бывший инвестиционный банкир, заявил Report генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов, комментируя итоги первого тура президентских выборов во Франции.

"Кто бы ни стал французским президентом после второго тура выборов, его или ее задача - сохранить мировую роль Франции в новых геополитических условиях хотя бы на том низком уровне, что есть сейчас. В идеале, конечно, было бы эту роль увеличить, но для этого придется принимать множество непопулярных решений, для которых, в свою очередь, надо быть де Голлем", - заявил Д.Орлов.

По его словам, лозунги французских кандидатов на предвыборном этапе могут быть любыми, однако любому из них работать придется именно в заданных условиях.

"Роль Франции в мире неуклонно снижается, и новому президенту Франции придется с этим что-то делать. Весь период правления Олланд показал и народу, и элитам Франции, что нельзя бесконечно смотреть на мир с точки зрения национальных интересов США", - выразил мнение эксперт.

Говоря непосредственно о кандидатах во французские президенты он отметил, что глава "Национального фронта" Марин Ле Пен отказалась от риторики своего отца - Жан-Мари, поэтому ее "правизна" - понятие весьма условное, также как и "социализм" Олланда.

"Однако наследие отца существенно портит Марин Ле Пен "карму", скажем так. Уже сейчас ее противники вбросили в массы посыл: "Ле Пен - Гитлер". Для тех элит, которым выгодно нынешнее положение Франции, выигрышнее победа Эммануэля Макрона, потому что он из их среды - бывший инвестиционный банкир", - добавил политолог.

По его мнению, на данный момент сложно говорить, кто возьмет вверх на президентских выборах во Франции, так как впереди еще второй тур. "Только потом уже можно будет выстраивать любые конфигурации", - отметил Д.Орлов.