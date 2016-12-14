Израильский эксперт: Визит Нетаньяху в Баку стал подтверждением важности, которую Израиль придает Азербайджану

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Азербайджан стал подтверждением важности, которую Израиль придает Азербайджану.

Об этом Report заявила израильский эксперт Института исследований национальной безопасности (INSS) Галлия Линденштраусс, комментируя визит Нетаньяху в Баку.

Эксперт отметила два важных момента визита израильского премьер-министра в Баку: "Первое, это заявление о том, что Азербайджан закупил оборонного вооружения у Израиля на сумму 5 млрд. долларов. Похожие цифры уже озвучивались в прессе, но важно то, что эти цифры приводятся главой государства. Во-вторых, Нетаньяху подчеркнул возможное сотрудничество между государствами в плане экспорта газа в Европу. Это заявление само по себе важное, так как связано с процессом нормализации отношений между Анкарой и Тель-Авивом".

Говоря об озабоченности Армении в связи с визитом Нетаньяху, Г.Линденштраусс отметила, что эта озабоченность не удивительна, так как военное усиление Азербайджана связано с карабахским конфликтом и недавней "четырехдневной войной": "Также обеспокоенность Ирана, которая существует еще со времен, когда Азербайджан и Израиль начали развивать свои отношения. В этом плане визит Нетаньяху не сигнализирует о каких-либо изменениях, а скорее о продолжении существующего политического курса в регионе".