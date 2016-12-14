Эксперт: Отношения Израиля и Азербайджана самодостаточны и не направлены против третьих сил в регионе - МНЕНИЕ

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Израиль рассматривает Азербайджан не как ситуативного, как это раньше виделось, а как долгосрочного и долгоиграющего партнера в регионе.

Об этом заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя итоги официального визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Баку.

"Есть неоцененные итоги визита, которые еще предстоит переосмыслить. Это визит, связанный с реализацией определенного вектора израильской внешней политики в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа, в южной части постсоветского пространства. Вот это специфическая особенность визита, что связывает его с контекстом израильской политики в этом регионе", - заявил И.Велизаде.

Он добавил, что сегодняшний визит премьер-министра Б.Нетаньяху в Астану покажет характерные особенности вот этого внешнеполитического направления Израиля.

Эксперт также указал, что с недавних пор в рамках выстраивания внешнеполитических векторов Израиль стал более системно подходить к формированию политики в отношении регионов Южного Кавказа и Центральной Азии.

"Дело в том, что характер подписанных в Баку соглашений говорит о том, что Израиль рассматривает Азербайджан не как ситуативного, как это раньше виделось, а как долгосрочного партнера в регионе", - подчеркнул И.Велизаде.

Политолог отметил, что наряду с сотрудничеством в области безопасности, военно-технической сфере, Азербайджан и Израиль намерены укреплять связи в сфере агропромышленного комплекса, договорились осуществлять совместные проекты в сферах туризма и медицины.

"Сегодня речь ставится уже об углублении инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в высокотехнологичных сферах. Это скорее всего могут быть такие сферы, как использование альтернативных источников энергии, ИКТ и др. Думаю, что будут серьезные подвижки в этом направлении", - сказал эксперт.

Коснувшись темы региональной политики, И.Велизаде подчеркнул, что между Азербайджаном и Израилем выстроились самодостаточные отношения, которые не ставят целью купировать внешнеполитические шаги каких-то третьих акторов.

"В частности, сейчас идет много спекуляций о том, что якобы Израиль может предложить или в разные годы предлагал включить Азербайджан в планы в отношении Ирана, я думаю, что на эти вопросы акценты делаться не будут. Потому что не в традициях внешней политики Азербайджана быть инкорпорированным в инструментарии третьих стран в своей политике. Азербайджан всегда держал дистанцию от планов США в отношении Ирана и вряд ли сегодня будет встраиваться в политику Израиля в отношении южного соседа. Израиль этого и не предлагает", - подчеркнул эксперт, добавив, что подобные спекуляции носят беспочвенный характер.

По его мнению, связи с Израилем для Азербайджана будут характеризоваться выстраиванием баланса отношений между основными игроками в регионе.

Он добавил, что с учетом повышенного интереса арабских инвесторов к региону израильские бизнесмены могли выступать в качестве естественного балансира сил, в чем Азербайджан собственно и заинтересован.