​Эксперт: Проблема мигрантов вскрыла старые противоречия между странами Европы - МНЕНИЕ

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Проблема мигрантов в Европе носит много нарочитого и постановочного в СМИ, однако Европа справится с проблемой беженцев, заявил Report политический аналитик Павел Клачков, комментируя намерение венгерских властей отгородиться стеной от большого потока мигрантов.

"Проблема беженцев в Европе вскрыла серьезные существующие противоречия в Евросоюзе, в частности в Восточной Европе. Если раньше они были прикрыты, но столкнувшись с этой проблемой, мы получаем определенного рода политический кризис в отношениях между странами Евросоюза", - заявил эксперт.

Говоря о роли СМИ в вопросе мигрантов в Европе, П.Клачков отметил, наличие нарочитого и постановочного, лишнего пиара в СМИ.

"Она не совсем, конечно, носит искусственный характер, но вот Европа безусловно справится с этой проблемой, у меня в этом нет никаких сомнений - у них есть силы для этого, и возможности, и ресурсы, и потенциал", - сказал он.

Аналитик отметил, что кто-то заинтересован в раздувании проблемы мигрантов в СМИ, используя медиа в качестве информационных козырей в большой игре.

Коснувшись темы строительства стены на венгерско-сербской границе, П.Клачков подчеркнул, что в связи с этим мигранты уже поменяли свой маршрут на север Европы - через сербско-хорватскую границу.

"Сами хорваты закрыли движение на семи КПП из-за потока беженцев, поэтому первым таким последствием закрытия границы Венгрией с Сербией было то, что у них изменился маршрут. Те из них, которые стремятся в Германию или скандинавские страны, они как раз направились в Хорватию, откуда дальше будут двигаться в Словению, в Австрию, затем в Германию", - сказал он, добавив, что все это, естественно, не обошлось без инцидентов и столкновений.

По его словам, решение венгерских властей о строительстве стены на границе с Румынией, вызвало крайне острую реакцию Бухареста.

"У Румынии сейчас достаточно серьезная геополитическая ситуация. У них свои проблемы в Молдове, которую они рассматривают как свою родственную территорию - общий язык и культура. А у Молдовы есть Приднестровье, плюс они контактируют на востоке с Украиной", - отметил П.Клачков.

Аналитик также указал, что в результате этого Румыния и Венгрия обменялись достаточно критическими заявлениями, перейдя к жесткой риторике.

"Получается, что проблема беженцев обострила отношения между странами внутри Евросоюза, особенно Восточной Европы, в частности, между Венгрией и Румынией", - подчеркнул эксперт.

По его словам, на данном этапе Европа пытается выработать какое-то решение проблемы с мигрантами.

"Евросоюз и Европарламент не могут оставить эту проблему без внимания, тем более, что все больше и больше людей накапливается - более 100 тысяч", - отметил политолог.

Он добавил, что вырабатывается некая система квот, причем количество беженцев, которые направляются в страну Евросоюза, будет зависеть от числа жителей, безработицы, уровня ВВП и ряда других факторов.