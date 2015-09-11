​Эксперт: Нельзя слепо идти по пути, который предлагает Запад - МНЕНИЕ

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ 11 сентября 2001 года была сформирована новая картина мира, в которой игрокам предложили встроиться на уже расписанные роли, заявил Report российский эксперт, председатель Экспертного совета ФПНИ "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

11 сентября 2001 года группы смертников из группировки "Аль-Каида" направили два захваченных пассажирских авиалайнера на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, еще одна группа террористов направила самолет на здание Пентагона, а четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от населенного пункта Шенксвилл в штате Пенсильвания. Тогда в результате серии терактов погибли 3 тыс. человек.

"Первый и главный вывод, который следует сделать, оценив стратегические изменения в мировой политике после этого теракта, – что нельзя автоматически, слепо, двигаться по тому пути, который вам предлагает Запад, из каких бы гуманистических побуждений и реальных причин не вытекало то или иное предложение. 11 сентября 2001 года была сформирована новая картина мира, можно даже сказать "картина века", в которую предложили, в том или ином виде, встроиться всем остальным, причём на заранее расписанные для них роли", - заявил Г.Трофимчук.

Он особо отметил, что никакого "международного терроризма" в природе нет. "А есть различные, скоординированные группы вооружённых бандитов, которые действуют в рамках проекта, запущенного не ими", - сказал эксперт.

По его словам, не имеет значения, что "сама Америка устроила теракты " или нет.

"Важно, как были впоследствии интерпретированы эти события, и какие из стран попали в западню. Головы Каддафи, Хуссейна, Арафата и многих других говорят сами за себя", - резюмировал политолог.