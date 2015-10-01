​Эксперт: Намечаются контуры для российско-американско-иранского сотрудничества в борьбе с ИГ - МНЕНИЕ

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ США изменили свою позицию по Башару Асаду из-за недавнего вмешательства России на стороне Асада и активного участия Ирана в борьбе с ИГ, заявил Report политолог Андрей Казанцев.

"Теперь США уже согласны, чтобы Асад оставался какое-то время. США изменили позицию по Асаду по трем причинам. Первое - недавнее усиление вмешательства России в сирийский конфликт на стороне Асада. Второе - активное участие Ирана в борьбе с ИГ как в Сирии, так и в Ираке", - заявил директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев, комментируя смену позиции США в отношении президента Сирии Башара Асада.

В качестве третьей причины он назвал катастрофическую ситуацию с подготовкой американцами бойцов с ИГИЛ.

"Это вообще оказалось катастрофой для американских "силовиков". Была огромная программа подготовки бойцов в Сирии против ИГ. Истратили много денег, никого почти не подготовили, а кого подготовили – те стали переходить на сторону ИГ", - подчеркнул эксперт.

А.Казанцев указал, что США меняют свою позицию по Башару Асаду не в первый раз, и ничего необычного тут нет.

"Подобным же образом Обама менял свое отношение к ситуации с химическим оружием в Сирии. Напомню, что тогда речь шла вообще о прямом американском вмешательстве на стороне оппозиции, воюющей против Асада. Тогда этого не произошло под влиянием двух факторов. Один хорошо известен всем, кто включен в российское информационное поле, - это позиция России и лично Путина. Другая, возможно, даже более важная причина, - это менее публичное давление на Обаму американских же силовых структур", - заявил А.Казанцев.

По его словам, американские силовики видели совсем не так, как западная пресса, и понимали, что в Сирии, кроме компонента внутренней гражданской войны, идет война блоков во главе с Саудовской Аравией и Ираном.

"И они не очень понимали, прочему США должны так уж "прогибаться" под интересы Саудовской Аравии и под взгляды ряда западноевропейских партнеров, настроенных по идеологическим соображениям резко против Асада, таких, как Франция.

Стратегическим минусом такого "прогибания" под Саудовскую Аравию является то, что американцы, борясь с иранским блоком, тем самым де факто способствуют укреплению позиций своего недавнего противника - Аль-Каеды, про которую при шумихе насчет Асада и ИГ все уже забыли. Между тем, скажем, "Ан-Нусра", подразделение Аль-Каеды в Сирии, тоже захватило там приличную территорию, и против этого Запад не борется, сил просто не хватает. Кстати, такое "вторичное" поведение США, прежде всего, по отношению к европейским союзникам США по НАТО, и в ситуации в Ливии и в ситуации в Сирии, а, зачастую, даже и на Украине, это, как раз, то, за что республиканцы критикуют Обаму в ходе нынешней предвыборной кампании", - отметил политолог.

Говоря о причинах внезапности изменения позиции США, глава центра отметил, что на это повлияло совпадение по времени всех трех перечисленных причин - позиция России, Ирана и неудача с подготовкой бойцов против ИГ.

"Администрация Обамы не имеет таких уж сильных интересов в Сирии, она понимает, какой там творится хаос, и, потому, она ищет самое простое и выгодное для себя решение, которое бы позволило минимизировать американские затраты и жертвы на решение вопроса с ИГ", - указал эксперт.

Говоря о последствиях подобного участия России в сирийском вопросе, кандидат политических наук отметил, что, прежде всего, становятся более определенными контуры будущего российско-американского и даже российско-американско-иранского сотрудничества в борьбе с ИГ.

"То есть, сотрудничество или, хотя бы, какое-то взаимодействие возможно и между идейными врагами - как, к примеру, СССР, с одной стороны, США и Британская империя, с другой стороны, против стран "оси" - если у них есть общие враги или интересы. Детали функционирования этой коалиции еще будут вырабатываться. Россия будет создавать параллельный американскому формат на основе российско-иранско-иракско-сирийского центра в Багдаде", - резюмировал А.Казанцев.