​Эксперт: Высказывания российских депутатов о договоре 1921 года с Турцией рассчитаны на публику - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "В договоре о дружбе и братстве, подписанном 16 марта 1921 года правительством РСФСР и властями Турции (Московском договоре), вообще нет упоминания о Нагорном Карабахе", - заявил Report научный сотрудник Института правам человека Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов.

Депутаты Госдумы от КПРФ обратились к президенту Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением расторгнуть договор о дружбе и братстве, подписанный 16 марта 1921 года правительством РСФСР и властями Турции, так называемый Московский договор. По словам депутата от "Справедливой России" Олега Пахолкова, в договоре Турция и правда выдвинула "очень тяжелые условия", включая пункт о создании Нагорного Карабаха. О.Пахолков подчеркнул, что Армения поддержит Россию в этом вопросе.

"Получается фактически так, что российские депутаты, прежде чем выдвигать какие-то инициативы, даже не изучили текст договора и не в курсе того, о чем идет речь, на каких условиях был подписан данный договор. Элементарно, они не в курсе, что там вообще нет упоминания о Нагорном Карабахе", - заявил Р.Гусейнов.

По его словам, в рамках этого договора не было достигнуто каких-то конкретных результатов, кроме того как стороны достигли соглашения продолжить переговоры, которые стали предтечей другого договора - Карсского.

"Вот уже согласно Карсскому договору были определены границы после создания кемалистской Турции, СССР в составе которой была Закавказская Федеративная Социалистическая Советская Республика (ЗСФСР), куда входили Азербайджан, Грузия и Армения. Между этими новыми игроками, то есть Советской Россией и кемалистской Турцией, были обговорены и подтверждены границы, которые были между царской Россией и Османской империей до 1870-х годов", - сказал он, добавив, что Турция смогла вынудить советское правительство вернуть захваченные царской Россией некоторые турецкие территории.

Эксперт подчеркнул, что Московский и Карсский договора были скорее важны для большевистской России, они давали права России пользоваться проливами.

"Подписание договора давало России возможность пользоваться Босфорским и Дарданельским проливами, выходить в Средиземное море", - сказал научный сотрудник.

Коснувшись темы договоренностей относительно Закавказья, Р.Гусейнов указал, что согласно Московскому и Карсскому договорам был определен статус Нахчывана. "Нахчыван в составе Азербайджана получил статус автономной республики", - добавил он.

По мнению эксперта, выдвинувшие инициативу о расторжении Московского договора "российские депутаты - профаны не читали, что вопрос Нагорного Карабаха решался внутренними заседаниями ВКП(б), закавказским крылом большевиков".

"Все это согласовывалось с Кремлем. И Турция здесь не играла роли. Это было волеизъявление армянских крестьян, которые сами проголосовали за то, чтобы остаться в составе Азербайджана. Этот вопрос был пересмотрен еще раз в 1923 году, когда постепенно сформировался СССР, как отдельное государство. Все эти высказывания депутатов - дилетантские, и рассчитаны на ту публику, которая не в курсе того, что из себя представляют Московский и Карсский договора", - отметил эксперт.

Говоря о выгоде армянской стороны в этом вопросе, Р.Гусейнов подчеркнул, что армян в данном случае понять можно. "Они пользуются любым попутным политическим течением, чтобы актуализировать претензии к территориям Азербайджана. В региональном масштабе армяне всегда хотят держать напряжение в ситуации вокруг территорий Азербайджана. Это даёт им какие-то политические и финансовые преференции, потому что все это оплачивается армянской диаспорой. Тут чистый бизнес", - резюмировал он.