​Эксперт: Саудовская Аравия и Иран намеренно пошли на обострение отношений - МНЕНИЕ

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "Саудовские власти недовольны политикой нынешней администрации президента США в вопросе примирения с Ираном и снятия с него санкций".

Об этом заявил Report политолог, профессор российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев, комментируя вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном в результате казни шиитского проповедника шейха ан-Нимр Эр-Риядом.

"Сейчас возможность военных действий между сторонами реальна", - считает Д.Евстафьев.

Он указал, что саудиты крайне обеспокоены, что было совершенно очевидно в последний год, поведением американской администрации, которая фактически взяла курс на стратегическое примирение с Ираном.

"Саудовцы могли вполне прийти к выводу о том, что это примирение будет совершено за счет интересов Саудовской Аравии", - отметил политолог.

Д.Евстафьев указал, что американские власти фактически сдали саудовцев в Сирии, в результате чего они оказались в полнейшей международной изоляции в сирийском конфликте.

"Их не поддержала ни одна значимая международная сила. Более того, вероятнее всего к марту месяцу серьезных контрагентов в сирийско-иракском пространстве на стороне саудовцев не останется. Останется Асад, останется иракское правительство, останутся некоторое количество полусветских и умеренных исламистских группировок, а тех группировок, в которые саудовцы инвестировали долгие годы, просто физически не будет", - добавил он.

Востоковед объяснил намеренное обострение Эр-Риядом отношений с Тегераном желанием заставить США замедлить примирение с Ираном и заставить Штаты выказать им поддержку.

Наряду с этим, Д.Евстафьев подчеркнул, что саудовцы боятся так называемого шиитского клина. "Для саудовцев это действительно колоссальная проблема. Это не общетеоретические и социологические измерения, а это уже вполне себе оформляющаяся внутренняя оппозиция", - добавил он.

Профессор выразил мнение, что казненный шейх ан-Нимр требовал соблюдения минимальных прав религиозных меньшинств, что "немыслимо для саудовской политической системы и для саудовцев представители нацменьшинств вообще-то не очень-то даже и люди".

Эксперт подчеркнул, что наряду с этим переход от одной ветки династии Саудов к другой, произошедший после смерти предыдущего короля, прошел, судя по всему, довольно болезненно. "Последствия этого будут ощущаться очень долго и в этих условиях поддержка США действующего руководства для них принципиально важна. Других союзников, кроме США, больше не будет никогда", - высказался он.

Говоря о роли Ирана в регионе в контексте противостоянии с Саудовской Аравии, профессор подчеркнул, что для официального Тегерана на данном этапе принципиально важно получить гегемонию в бассейне Персидского залива.

"Иран без контроля Персидского залива - это как бы недоцентр силы. С этой точки зрения, безусловно, есть две точки, которые для иранцев абсолютно принципиальны. Одна из них называется Бахрейн. Это самое уязвимое место и принципиальный фактор в саудовской системе отношений. Вторая точка крайне простая - это Кувейт. Кувейт может сосуществовать с иранцами в разных форматах", - подчеркнул эксперт.

По его словам, время играет на руку Ирана в краткосрочной и долгосрочной перспективе, по той причине, что в краткосрочной перспективе поднимутся шиитские массы в Йемене и Бахрейне, существенно усилятся иранские позиции в Ираке. "Иранцы ощущают в этой ситуации свою силу, что не мешает им делать колоссальные дипломатические ошибки", - сказал он.

Эксперт считает, что иранцы тоже намеренно пошли на обострение отношений с Саудовской Аравией в контексте примирения с США. "Это означает, что для них, для нынешнего иранского руководства - оно относится к категории умеренных - отношения с США, которые безусловно пострадают от этого кризиса, не являются безусловным приоритетом, ради которого они будут жертвовать своими планами по установлению своей региональной гегемонии. Иранцы показывают, что они будут разговаривать с американцами только при условии, если американцы будут учитывать их региональные интересы. А региональные интересы иранцев понятны - американцы должны сбалансировать свои отношения с Саудовской Аравией", - подчеркнул Д.Евстафьев.