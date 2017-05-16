Эксперт: Безоговорочная защита ВАК позиций Азербайджана в России вызывала раздражение проармянских организаций - МНЕНИЕ

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) выделяется в общественной жизни России своей независимой позицией, заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя вчерашнее решение Верховного суда России о лишении регистрации ВАК.

По его словам, безоговорочная защита ВАК позиций Азербайджана в России вызывала раздражение и недовольство ряда организаций и политических кругов.

"В частности, в последние годы данная организация сыграла большую роль в развитии азербайджано-российских отношений, создала крепкие связи, провела ряд форумов. Безусловно проармянские организации с завистью воспринимали активную деятельность ВАК", - сказал эксперт.

Он добавил, что главные конкуренты пытались сместить конгресс различными способами, что стало причиной обеспокоенности Азербайджана и общины в России.

"Считаю, что ликвидация регистрации ВАК приведет к ослаблению общественных связей Азербайджана и России, и данную пустоту моментально заполнят проармянские организации, что приведет к негативизации двусторонних отношений между нашими странами", - резюмировал политолог.