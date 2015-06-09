​Эксперт: Эра однопартийного парламента в Турции канула в прошлое - МНЕНИЕ

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Прошедшие выборы - очередная победа демократии в Турции потому, что выборы прошли без серьезных эксцессов. Конечно, были какие-то стычки и проблемы, но они на фоне всего происходящего очень мизерны", - заявил турецкий политолог, профессор Экономико-технологического университета в Анкаре Тогрул Исмаил, комментируя итоги состоявшихся в воскресенье в Турции парламентских выборов.

Он подчеркнул, что итоги выборов не стали особенным сюрпризом, хотя некоторые считают, Партия справедливости и развития (ПСР) проиграла, но учитывая тот факт, что эта партия четвертый раз идет на выборы и каждый раз бьет рекорды, то это не так.

"Считаю, что потеря стольких голосов, какие потеряла ПСР в результате выборов, незначительна и мизерна. Надо еще помнить о том, что Партия справедливости и развития стоит у руля государства более 12 лет", - сказал политолог.

"Победа прокурдской Народно-демократической партии стала единственным сюрпризом на выборах, потому что по расчетам многих экспертов эта партия не должна была пройти в парламент. За НДП на этих выборах отдавали голоса не только курды, но и представители других национальностей, а также "леваки", которые ожидают от партии иного политического подхода в политике. Это очень важный момент", - заявил Т. Исмаил.

Говоря о Республиканской народной партии (РНП) и Партии национального движения (ПНД), эксперт отметил, что не считает результаты голосов у этих партий по итогам выборов слишком высокими.

"РНП не смогла добиться на этих выборах того, чего она хотела. ПНД же потерпела неудачу в привлечении голосов азербайджанцев - граждан Турции в восточных регионах", - сказал Т.Исмаил.

Он подчеркнул, что часто из восточных регионов от имени ПНД баллотировались и набирали голоса азербайджанцы, чего в эти выборы не случилось: "Всему виной неправильная политика партии в Игдыре, Карсе, где прокурдская партия набрала больше голосов".

Говоря о возможности создания коалиции, эксперт отметил, что самым идеальным раскладом в нынешней ситуации, была бы "ковка" коалиции между ПСР и ПНД, так как идеологически они близки.

"Однако, лидер ПНД Девлет Бахчели вчера наотрез отказался от какой-либо коалиции с ПСР, поэтому я думаю, что ПСР или создаст свое правительство в меньшинстве в парламенте, но это будет слабая позиция, потому что партии придется торговаться, или же скорее всего, как ранее говорилось представителями ПСР, могут состояться внеочередные выборы, что кажется более вероятным", - сказал он, добавив, что предстоящая политическая борьба в парламенте будет достаточно серьезной.

Говоря о роли ПСР в будущем парламенте, политолог особо подчеркнул, что "эра однопартийного парламента уже ушла".

"Президент хотел создания президентской формы правления в Турции, но сегодня этот проект отошел на второй план. Не думаю, что будут какие-либо серьезные, резкие изменения, все-таки Турция - демократическая страна", - резюмировал профессор университета.