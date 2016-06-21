​Эксперт: Британский референдум о выходе из ЕС определяет позиции на мировых рынках - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сторонники выхода Великобритании из ЕС и их оппоненты могут использовать убийство члена британского парламента в своих интересах, заявил Report политический аналитик Павел Клачков, комментируя убийство сторонницы членства страны в ЕС, депутата-лейбориста Хелен Джоан Кокс и его возможные последствия в контексте предстоящего 23 июня референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

"Политическое убийство - это всегда загадка. Каждая из сторон будет использовать убийство в своих целях", - заявил П.Клачков.

Аналитик указал, что политических убийств подобного рода давно не происходило в Великобритании, на него отреагировала даже королева Великобритании, выразившая свое отношение к произошедшему в частном письме.

Эксперт подчеркнул, что убийство по большому счету не меняет расклада глобальной политики. "Евросоюз по-прежнему совершает очень много ошибок, в частности, в миграционной политике, что раздражает британцев, в отношениях с Турцией, которые постоянно заходят в какой-то тупик", - считает П.Клачков.

"В целом, этот британский референдум играет сейчас самое важное в глобальном сообществе значение, определяет позиции на многих мировых рынках, определяет глобальную финансовую позицию. Напряжение вокруг этого референдума растет", - добавил он.

Говоря о победе одной из стороны, аналитик отметил, что хорошо понимает как аргументы сторонников выхода страны из состава ЕС, так и желающих сохранения Великобритании в европространстве.

"Мое личное наблюдение за время пребывания в Великобритании - я понимаю больше тех, кто хочет выхода на житейском уровне. На уровне глубинно-психологическом Великобритания всегда мыслит себя отдельно от Европы, но с другой стороны время тоже не стоит на месте. Такой британский изоляционизм в большей степени родом из прошлых веков, из времен "могучей империи" со своим доминированием, а теперь возможны новые веяния. Это вопрос борьбы менталитетов, психологий, вопрос, серьезно влияющий на глобальную экономику", - резюмировал он.