Дожди в Баку вызвали ряд проблем, исполнительные власти предпочитают отмалчиваться - ПОЛНЫЙ СПИСОК

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В последние дни в Азербайджане наблюдаются нестабильные погодные условия. На некоторых бакинских улицах возникли проблемы.

Чтобы изучить работу, проделанную для устранения возникших проблем, Report обратился в Исполнительную власть города Баку и районные ИВ.

Соответствующие отделы нескольких ИВ, в том числе руководитель пресс-службы столичной мэрии Наиля Мамедова не ответили на телефонные звонки. Некоторые из поднявших трубку не ответили на заданные вопросы.

ИВ, не ответившие на звонки:

Руководитель пресс-службы ИВ города Баку Наиля Мамедова, тел. 492-56-87

Завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Сабунчинского района Салахзаде Алиаббас Галиб оглу, тел. 428-47-40

Завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Бинагадинского района Дадашов Эльман Мирзага оглу, тел. 562-27-47

Завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Насиминского района Кязымзаде Парвана Али гызы, тел. 440-48-75

Завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Гарадагского района Байрамов Мунис Мамед оглу, тел. 445-00-21.

Поднявшие трубку, но не ответившие на заданный вопрос Исполнительные власти:

В отделе по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Сабаильского района (завотделом Анар Сейран оглу, тел. 493-95-49) заявили, что с указанным вопросом нам следует обратиться в столичную мэрию.

В отделе по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Низаминского района (завотделом Ахундов Али Гудрет оглу, тел. 422-10-27) сказали, что у них нет пресс-секретаря: "Мы не отвечаем на вопросы СМИ. Данный вопрос контролируется ИВ города Баку".

В отделе по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Наримановской районной ИВ (заведующий отделом Гусейн Фарамаз оглу Джафаров, телефон: 496-08-11) нам посоветовали по данному вопросу обратиться в Хозяйственный отдел.

В отделе по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Сураханской районной ИВ (заведующий отделом Бархудар Исмайыл оглу Бархударов, телефон: 452-21-23, внутренний - 142) нам сообщили, что "на данный вопрос может ответить только заведующий отделом, а он готовится к мероприятию. Наверное, с ответом на ваш вопрос проблем не будет".

ИВ, ответившие на заданный вопрос:

Как сообщили Report в отделе по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Хатаинской районной ИВ, еще до начала дождя они держат ситуацию на дорогах под контролем: "В связи с подготовкой к дождям своевременно проводятся соответствующие работы по очистке. На территории Хатаинского района по этой причине особых проблем не зафиксировано. Работы в течение суток находятся под контролем".

В отделе по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Пираллахинской районной ИВ сообщили, что во время дождливой погоды представители структуры проводят ежедневные рейды: "Представители присутствуют не только на центральных улицах, но также и окраинных дорогах. В настоящее время никаких серьезных проблем нет. После дождя остались лужи, но для предотвращения больших луж установлена дренажная система. В местах, где не установлена дренажная система, вода выкачивается при помощи техники".

Как сообщили в отделе по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Хазарской районной ИВ, по отмеченной проблеме зарегистрировано всего одно обращение: "Эта улица расположена в тупике. У нас дороги и система канализации находятся под постоянным контролем".

Как сообщили Report в отделе по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Ясамальской районной ИВ, обращений относительно проблем на дорогах не было: "В настоящее время дороги открыты. В определенных местах есть лужи, но вопросы связанные с канализационной системой, рассматриваются в ИВ города Баку".