ДЕНЬГИ ЕСТЬ, А УСЛОВИЯ– Что делают азербайджанцы с финансами во время пандемии?

Первые строчки частных инвестиционных предпочтений азербайджанцев, можно сказать, исторически занимают золото и недвижимость

Пандемия, несомненно, заставила бизнесменов переиграть свои будущие планы и изменить приоритеты. Да и не только бизнесменов – несмотря на то, что по объективно-субъективным причинам благосостояние многих граждан снизилось на фоне ограничительных мер, у определенной прослойки, напротив, появились лишние деньги. Ну как лишние – есть достаточно много сфер, где зарплата работникам выплачивается стабильно, а расходы у них вынужденно сократились.

Тут логично появляется вопрос – что предпочитают делать со свободными финансами азербайджанцы в период коронакризиса, и как вообще лучше ими распорядиться с учетом глобальных и локальных перемен?

Для начала отметим, что ввиду отсутствия в Азербайджане рынка ценных бумаг, способного заинтересовать частных инвесторов, этот сегмент отпадает сразу, и сложные перипетии, переживаемые на мировых фондовых рынках в течение всего 2020 года, нас благополучно обходят стороной.

Не секрет, что первые строчки частных инвестиционных предпочтений азербайджанцев, можно сказать, исторически занимают золото и недвижимость. И в современных условиях до недавнего на третьей ступени успешно держались банковские депозиты.

Однако, негативная тенденция спада объема банковских вкладов и депозитов населения, охватившая многие страны, к сожалению, коснулась и нашей. Так, согласно последней статистике Центробанка, за 10 месяцев этот показатель в Азербайджане сократился на 9,3%. При этом, логично сократился объем срочных вкладов, а вот депозитов до востребования, напротив, растет с каждым месяцем.

Понятно, что этому есть вполне логичные и объективные объяснения: население предпочитает иметь дома резервные средства на случай появления непредвиденных расходов именно в связи с ростом заболеваемости и риском ужесточения карантина. С другой стороны, не надо забывать, что именно на этот год пришлось закрытие 4 банков в Азербайджане, и, судя по всему, их бывшие вкладчики пока не спешат вернуться на банковский рынок.

Впрочем, как считают эксперты, ситуация может выправиться, если регулятор и правительство предпримет дополнительные меры для стимулирования роста доверия к банковскому сектору у граждан.

С другой стороны, эксперты настоятельно рекомендуют во время кризиса выбирать более консервативные инструменты для вложения средств, чтобы минимизировать риски. Однако судя по той же статистике, даже традиционные сферы инвестирования азербайджанцев сегодня переживают нелегкие времена.

Так, специалисты, исследующие рынок недвижимости, отмечают резкий спад по всем позициям. По их словам, как ситуация с пандемией, так и победоносная вторая Карабахская война повлияли на то, что многие участники рынка ушли на выжидательную позицию. Кроме того, жесткие ограничительные меры в летние месяцы, боязнь заразиться не позволяли осуществлять сложные операции по купле-продаже жилья или коммерческих объектов.

Парадоксально, но цены на недвижимость, при таком раскладе на рынке, выросли за год на более чем 5% и продолжают расти. Хотя, как известно, отсутствие спроса должно привести к обратному процессу… Значит, рынок все еще надеется на скорое возвращение потенциальных инвесторов и, скорее всего, именно туда они и ринутся в первую очередь после завершения истерии вокруг коронакризиса.

Что касается, самого доступного инструмента для инвестирования – золота, то этот рынок, как уже отмечалось ранее, также сильно «колбасит» в этом году. Но, несмотря на это, благодаря успехам золотодобычи в Азербайджане и традиционным аспектам, интерес к ценным металлам у нас вряд ли угаснет. Как только будет снят карантин и страна вернется к нормальной жизни, рынок золота однозначно существенно оживится.

Таким образом, свободные средства азербайджанцы сегодня по большей части держат «под матрацем» до наступления лучших времен. И при правильном построении посткризисной экономической политики для страны было бы выгодно привлечь эти деньги в экономику – стимулировать создание и развитие бизнеса, участие в крупных проектах на правах пайщиков/акционеров, развивать рынок ценных бумаг, страхования, создавать новые инструменты.

Кризис, каким бы тяжелым он ни был, как бы ни ломал привычные и стабильные устои экономического развития, это все же далеко не «конец света». Напротив, тем, кому удается поймать дух времени и грамотно распоряжаться своими финансами, открываются новые возможности для их приумножения.