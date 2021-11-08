День Победы – путь к благоденствию региона

В истории Азербайджана много знаменательных дат, однако 8 ноября - День Победы навеки запечатлен в памяти народной. В этот день Азербайджаном была одержана великая победа над армянскими захватчиками, наши земли были освобождены от многолетней оккупации. В

В истории Азербайджана много знаменательных дат, однако 8 ноября - День Победы, навеки запечатлен в памяти народной. В этот день Азербайджаном была одержана победа над армянскими захватчиками, наши земли были освобождены от многолетней оккупации.

Сегодня отмечается первая годовщина Великой Победы и подписания врагом акта о капитуляции. Он стал олицетворением триумфа правды над ложью, закона над беззаконием, созидания над разрушительными силами, гуманизма над варварством, словом, победой света над тьмой.

Армения и ее благодетели почти 30 лет удерживали азербайджанские земли под оккупацией. Мир словно разделился на два лагеря - на сторонников и противников нашей страны.

В ходе 44-дневной войны коварный умысел противников Азербайджана стал очевидным. Справедливая позиция нашей страны нашла поддержку. Друзья и союзники Азербайджана разделили с нами радость победы.

Что вынудило Азербайджан, долгие годы сохранявший приверженность переговорному процессу, прибегнуть к силовой развязке конфликта?

Как известно, наши земли были оккупированы в период развала Советского Союза. В ту пору благодетели Армении посодействовали осуществлению коварных замыслов армян. Получив поддержку на самом высоком уровне, армяне захватывали земли азербайджанцев, брошенных на произвол судьбы. Заметая следы своих преступлений, армянские вандалы уничтожали азербайджанское наследие на оккупированных землях, разрушали достояние нашего народа. Оставшиеся бесконтрольными территории использовались для наркотрафика.

Новые власти Армении, вставшие у руля после "бархатной революции", не стали скрывать новых захватнических планов. Они открыто заявляли о своих намерениях, причем без всякого порицания международного сообщества.

Подобным откровенно провокационным заявлениям потворствовало бездействие международных посредников и равнодушное молчание мирового сообщества.

Выступая с беспардонными заявлениями и устраивая провокации на фронте, Армения намеревалась вынудить Азербайджан пойти на уступки в карабахском вопросе.

Последней каплей стали заявления премьер-министра Армении и его пляски в пьяном угаре на святой для каждого азербайджанца карабахской земле. В ответ на очередную армянскую провокацию Азербайджан перешел в контрнаступление.

44-дневное контрнаступление Азербайджанской Армии увенчалось блистательной победой нашей страны и освобождением Карабаха. Успешная операция по освобождению города Шуши предрешило исход войны.

Потерпев разгромное поражение, 9 ноября Армения вынужденно подписала акт о капитуляции. Азербайджан одержал сокрушительную победу, развенчав мифы о непобедимости армянской армии.

Граждане Азербайджана доказали, что они бескомпромиссны в вопросе территориальной целостности и отстаивания государственных интересов. Азербайджанское общество консолидировалось, сплотилось вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Не напугали нас ни ракетные обстрелы Гянджи, Барды, Тертера, Геранбоя, Мингячевира, Агджабеди и пригорода Баку с целью посеять панику среди населения.

Азербайджан одержал победу благодаря решимости Верховного главнокомандующего, могучей армии, современной военной технике, всесторонней дипломатической деятельности и единству общества.

Победа Азербайджана положила конец этой подрывной деятельности. Одержав победу, Азербайджан укрепил свои позиции на международной арене, открыто выразил бескомпромиссность в вопросе отстаивания своей территориальной целостности.

Азербайджан освободил свои земли, выполнив резолюции, долгие годы остававшиеся на бумаге. Наша позиция опиралась на принципы и нормы международного права. Таким образом, 8 ноября - это также день торжества справедливости и верховенства права.

День Победы создал новые реалии на Южном Кавказе. Победа Азербайджана вселила надежду на обеспечение безопасности в регионе. Наша победа создала условия для сотрудничества стран региона и заинтересованных сил. Стало очевидно, насколько деструктивна позиция Армении, насколько она препятствует развитию региона.

Конфликты не столько угрожают международной безопасности, сколько тормозят развитие региона. День Победы создал условия сотрудничества в формате 3+3 для новых отношений и связей на Южном Кавказе.

День Победы открыл путь к миру и спокойствию на Южном Кавказе. День Победы - праздник тех, кто желает региону мира и благоденствия. С праздником!