​Что изменится в случае ухода из власти в Армении "партии войны"? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ С 19 июня в Ереване и других крупных городах Армении проходят акции в знак протеста против подорожания электроэнергии.

К происходящим процессам существуют различные подходы.

Некоторые расценивают происходящее как мятеж против нынешнего преступного и антинародного режима, некоторые заявляют, что это борьба за власть. Есть и такие, кто комментирует происходящее как выступление против России. Немало и тех, кто считает, что за протестом армян стоят США, и они приводят достаточно аргументов.

Ясно лишь то, что армянский народ уже не желает жить под руководством Сержа Саргсяна. Но причина только лишь в этом? Дело в том, что до нынешнего президента Армении страной руководил представитель "партии войны", уроженец Нагорного Карабаха, совершивший серьезные преступления против человечества и причастный к гибели тысяч невинных азербайджанцев Роберт Кочарян, который имеет непосредственное отношение к оккупации азербайджанских территорий.

Еще в 2008 году армяне выразили протест на выборах, когда, покидая власть, Р.Кочарян оставил своим преемником С.Саргсяна. В то время в знак протеста десятки тысяч людей вышли на улицы. Тогда власти жестоко расправились с участниками продолжительной акции, погибли несколько человек, сотни были ранены. Однако, результат остался неизменным. К власти в Армении привели ничем не уступающего Р.Кочаряна - второго представителя "партии войны" Сержа Саргсяна.

И на вторых президентских выборах вопрос принял широкие масштабы. Однако переговоры, проведенные оппозиционными силами с Россией, а может быть и с Западом, привели к тому, что стоящему на втором месте по количеству набравших голосов Раффи Ованнисяну пришлось отступить.

Призывы об отставке властей в стране звучали и до известных процессов. Даже во время вступления Армении в Евразийский экономический союз в стране нашлись те, кто возражал против этого.

Значит в Армении до сих пор есть люди, выступающие против "партии войны", С.Саргсяна и построивших свою карьеру на преступлениях и крови выходцев из Нагорного Карабаха.

Немало и тех, кто считает, что он уйдет с должности. Таким образом, давайте обратим внимание на предположения касательно прихода к власти нового представителя "партии войны" в лице нынешнего министра обороны Сейрана Оганяна, насильно удерживающего азербайджанские земли в оккупации и на то, как это повлияет на решение нагорно-карабахского конфликта.

Можно сказать, что "партия власти" постоянно находилась у власти в Армении. Правда, в определенное время бывший президент Левон Тер-Петросян решился на шаги, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Однако, в последний момент его отправили в отставку. После него к власти в Армении привели уроженцев Нагорного Карабаха Азербайджана Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

За истекшее время взявшие на себя посредническую миссию в урегулировании конфликта международные структуры, и в том числе Минская группа ОБСЕ, не предприняли никаких значимых шагов на пути решения нагорно-карабахского конфликта. Считающиеся представителями "партии войны" Кочарян и Саргсян даже при желании не смогут принять шаги по урегулированию конфликта.

Приход к власти в Армении за последние 16 лет являющихся гражданами Азербайджана армян также не случаен. Всем известно, что вопрос урегулирования карабахского конфликта в основном зависит от России. Значит, приход к власти в Армении проживающих на оккупированных территориях Азербайджана армян из "партии войны", в основном зависит от Москвы.

Могут ли быть освобождены азербайджанские территории в случае прихода к власти прозападного политика?

Надежд на это слишком мало, можно сказать нет вообще. Хотя причины и цели палестино-израильского и нагорного-карабахского конфликтов совершенно разные, между ними есть некоторое сходство.

В то время Запад, а также СССР и США поддержали вопрос возникновения палестинского и израильского государств. В качестве посредников в урегулировании конфликта выступали обе стороны. Считалось, что решению конфликта мешают противоречия между двумя полюсами. Сейчас Советского Союза больше нет, а Россия не обладает силой серьезного влияния на регион. Тогда, почему же конфликт не решается?!

С этой точки зрения, было бы наивно ждать серьезных продвижений в вопросе возвращения оккупированных территорий и обеспечения территориальной целостности Азербайджана в случае прихода к власти в Армении не пророссийских, а прозападных сил, так как в предполагаемой ситуации силы, которые придут к власти в Ереване, будут действовать под диктовку Запада. Возникнут новые, связанные с регионом интересы Запада, не способного решить палестино-израильский конфликт и принять шаги на пути обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Поэтому можно предположить, что с этой точки зрения, Запад будет склонен к затягиванию вопроса урегулирования конфликта.

Оккупированный армянами нагорно-карабахский регион Азербайджана служит тем же фактором влияния на регион, как и палестино-израильский конфликт служил в свое время фактором влияния СССР и Запада, а теперь только лишь Запада на Ближневосточный регион.

Отметим, что отклики этого прослеживаются и теперь.

Пути выхода из ситуации существуют. В случае, если армянский народ освободится от притязаний, заложником которого он стал, он также перестанет быть орудием в руках тех, кто использует его как предмет давления на соседей в регионе.