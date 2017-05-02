Центробанк Азербайджана может снизить учетную ставку на следующем заседании

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) на вчерашнем заседании оставил учетную ставку неизменной на уровне 15%.

Аналитическая группа Report полагает, что на следующем заседании, которое ожидается в середине июня, ЦБА, вероятно, снизит учетную ставку. Так, на последних депозитных аукционах по привлечению средств наблюдается постепенное снижение процентных ставок. Если в начале года процентные ставки приближались к 15%, на аукционе 1 мая они упали ниже 13%. В качестве причины указывается фактор достижения стабильности на валютном рынке. Таким образом, коммерческие в манатном эквиваленте получили реальные доходы в размере 13-15%, а в долларовом эквиваленте, с учетом укрепления нацвалюты с февраля этого года, еще больше. То есть, разменивая в феврале долларовые активы на манаты по 1,90 AZN/USD, банки получили реальные доходы в размере приблизительно 25%.

Аналитическая группа считает, что текущая ситуация не может продолжаться долго: "На самом деле, нигде в мире нет такой высокой реальной процентной ставки. Именно поэтому на ближайших аукционах ожидается снижение ставок до 10%. Это позволит ЦБА снизить учетную ставку до 12% на следующем заседании. К концу года ставки могут упасть до 10%".