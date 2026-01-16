Быть или не быть: получится ли США добавить гренландскую звездочку на флаг?

Регион Арктики всегда являлся предметом интереса крупных сверхдержав. Арктический маршрут, будучи стратегически важным узлом снабжения, может напрямую влиять не только на торговлю, но и на сферу военной безопасности. Современная проекция карты мира, созданная на базе работ фламандского картографа Георга Меркатора, хотя и демонстрирует со всей наглядностью материки и континенты, но не дает полного осознания взаимосвязанности регионов, удаленных от экватора.

Для неискушенного зрителя Соединенные Штаты и Российская Федерация находятся на значительном расстоянии друг от друга, разделенные Европой, в то время как реальная дистанция между ними крайне мала. И дело даже не в Аляске, находящейся в непосредственной близости от Камчатки. Мы почти никогда не берем в расчет Арктику, через которую также могут долетать самолеты и баллистические ракеты, минуя европейский континент.

Кроме этого, Северный морской путь, созданный Россией благодаря атомному ледокольному флоту, открывает для Москвы возможность сократить дистанцию до берегов Америки, и путь этот может пролегать, в том числе, через Гренландию. Эта проблема породила споры между членами НАТО, которые видят разные способы ее решения.

За деньги - нет

Президент США Дональд Трамп, с присущей ему бизнес хваткой, еще в первый президентский срок (2017-2020гг) продвигал идею покупки острова у Дании и особенно активизировал попытки заполучить остров после избрания на второй срок. Дескать, людей на этой земле живет мало, возможности у датчан по развитию региона ограничены, а интерес Гренландия представляет стратегический. Мотив – Гренландия очень нужна США, исходя из интересов нацбезопасности. По версии Трампа, если сегодня США не возьмут остров под свою опеку, то завтра туда придут Россия и Китай.

Система противовоздушной обороны "Золотой купол", которую США намерены развивать, вдохновившись опытом своего ближневосточного партнера Израиля с его "Железным куполом", подразумевает полное покрытие североамериканского континента. В связи с этим Вашингтон видит в Гренландии потенциальную возможность закрыть бреши в обороне и создать условия для перехвата ракет, летящих через Арктику, еще на подлете к США.

Трамп не стал мелочиться и сразу пошел с козырей - предложил заключить сделку о покупке острова, как когда-то США приобрели Аляску у Российской империи. "Почему бы и нет?" - могли подумать в Вашингтоне: подобный прецедент уже был, а англосаксонское право, применяемое в Америке, опирается на уже состоявшиеся кейсы.

Будучи крупным бизнесменом, который подошел к вопросу основательно, Трамп поручил провести расчеты того, во сколько такой экономический вариант получения контроля над островом обойдется Вашингтону. Результаты этих расчетов, проведенных, как утверждают СМИ, учеными и бывшими чиновниками, показали сумму в $700 млрд, названную "адекватной ценой" за остров площадью 2,1 млн км². С одной стороны, сумма огромная, но напомним, что только военный бюджет США на 2026 финансовый год равен почти $1 трлн. С другой стороны, за такой огромный остров, имеющий гигантский экономический потенциал, это не так уж и много. К тому же всегда можно разделить сумму выплат за остров на длительный период, или же частично бартером оплатить.

Впрочем, от замыслов американского лидера оказались не в восторге ни Датском королевстве, ни в Евросоюзе. В самой Гренландии также отвергли попытки Трампа купить остров и заявили, что не продаются. Сказать, что в Копенгагене к предложению США отнеслись с шоком, значит существенно преуменьшить реакцию. Особенно после того, как в контексте данной повестки заговорили и о втором варианте - силовом.

Собачьи упряжки на страже Гренландии

Для европейцев силовой захват Гренландии означал бы нечто неслыханное: главный союзник по НАТО, осуждающий агрессию России против Украины, требует передать ему огромный остров под предлогом защиты собственной безопасности.

Следуя традиционной европейской манере - выразив и озабоченность, и обеспокоенность, министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен объявил о создании совместно с США рабочей группы высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг Гренландии с целью поиска решений вопросов безопасности США при одновременном соблюдении территориальной целостности Датского королевства. В Дании готовы обсуждать вопрос, каким образом они могут еще помочь Вашингтону обеспечить безопасность США, тем более на острове уже есть определенный американский военный контингент.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встречи совместной рабочей группы США и Дании будут проходить каждые две-три недели. Со стороны американцев это заявление выглядит как попытка то ли задобрить датскую сторону, то ли притупить ее бдительность, то ли попытаться получить дополнительное время, чтобы переубедить датчан отказаться от острова.

В качестве страховки Копенгаген заявил о расширении военного присутствия в Гренландии и вокруг нее. К этой инициативе присоединились Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, Великобритания и Нидерланды. Правда, поддержка оказалась чисто символической, поскольку, как выяснилось, Норвегия и Финляндия направят лишь двух военнослужащих, а Швеция заявила, что речь идет о "нескольких офицерах вооруженных сил", впоследствии уточнив, что группа прибудет без оружия. Германия и Франция отправили 13 и 15 военнослужащих соответственно, а Великобритания и Нидерланды - по одному.

Кальмарскую унию с таким уровнем скандинавского единства вряд ли удастся возродить, но в качестве психологического жеста поддержка выглядит убедительно.

Наряду с переговорами с США датчане заявили, что подобное "укрепление" острова связано и с учениями Operation Arctic Endurance. Не будем забывать, что Дональд Трамп открыто недоволен тем, насколько мало, по его мнению, европейские страны вкладываются в укрепление НАТО. Совсем недавно он заявлял, что оборона Гренландии сегодня - это "две собачьи упряжки", и тут европейцы объявляют о подобной переброске войск.

Судя по всему, та "армия", которую отправили на учения, вряд ли способна произвести впечатление на Вашингтон и, скорее всего, лишь укрепит мнение Трампа о тотальном ослаблении НАТО после окончания холодной войны, а уж тем более не убедит его отказаться от Гренландии.

По мнению министра иностранных дел Дании, силовой захват острова будет означать "конец НАТО". Кое-где такому варианту развития событий очень обрадуются. Однако, пока такой вариант развития событий пока выглядит маловероятным.

"Почему мы сражаемся?"

Но зачем Дании такой огромный остров в Арктике, где почти никто не живет? Действительно, в Гренландии, по разным оценкам, проживает чуть более 50 тысяч человек. Регион сегодня является дотационным и, кроме рыболовного промысла, мало что приносит в экономику страны. По крайней мере - пока.

При более детальном анализе становится очевидно, что регион имеет большие экономические перспективы: таяние ледников, с которым, по-видимому, все уже смирились, открывает возможности для геологической разведки и наращивания добычи минеральных ресурсов. В Гренландии, по разным оценкам, сосредоточены значительные запасы редкоземельных металлов и графита - ресурсов, за которыми Вашингтон крайне активно охотится по всему миру.

Помимо утраты экономических перспектив, переход, под давлением, Гренландии под контроль другого государства грозит пересмотром основ международного права. В ЕС это воспринимают крайне болезненно: продолжающаяся уже четвертый год война в Украине напрямую связана с теми же экзистенциальными вопросами территориальной принадлежности и суверенитета. Брюссель, вместе с Парижем, Берлином и Копенгагеном, понимает, что после подобных действий и США и Евросоюз окажутся лишены моральных и правовых аргументов для противодействия России в вопросе украинского конфликта.

Социологические опросы в США показывают, что американцы в большинстве своем не горят желанием воевать за арктический остров, тем более - против союзника. Лишь 17% американцев одобряют намерения президента США Дональда Трампа по приобретению Гренландии. Большинство демократов резко негативно относятся как к идее покупки острова, так и к силовому вмешательству. Республиканцы недалеко ушли: поддержку идее приобретения острова выражают лишь около 40% респондентов. Даже среди сторонников Трампа желающих развязывать войну с европейскими союзниками немного.

Абсурдность ситуации заключается в том, что США рассматривают вариант атаки на союзника ради защиты от гипотетической угрозы со стороны стратегических конкурентов. Получается принцип: "бей своих, чтобы чужие боялись".

Сложно сказать, удастся ли Трампу реализовать этот план: трейдеры делают разные ставки, надеясь сорвать куш, наблюдая за разворачивающимся спектаклем, а в Москве наверняка внимательно следят за мытарствами "европейских партнеров". Американский лидер за год после возвращения в Белый дом, приучил всех к тому, что он, в большинстве своем, умеет достигать озвученных им целей. Вопрос лишь во времени. Вполне возможно, что Трамп использует Гренландию с целью отвода глаз для проведения американской операции в другом регионе мира. Проблема усугубляется тем, что силовой захват острова окончательно разрушит нынешнюю архитектуру мировой безопасности, которая и так дышит на ладан и, возможно, запустит некоторые необратимые процессы.