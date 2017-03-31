Более гибкая деятельность фонда может принести дополнительные доходы Азербайджану - МНЕНИЕ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Внебюджетные расходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) из-за курсовой разницы в связи с удешевлением входящих в инвестиционный портфель валют по отношению к доллару США составили 0,9 млрд долларов в 2016 году.

Аналитическая группа Report полагает, что курс ряда иностранных валют в валютном портфеле ГНФАР, принесших убыток фонду из-за курсовой разницы, скорее не восстановится до прежнего уровня. Среди них стоит отметить турецкую лиру и российский рубль. То есть решения об инвестировании в эти валюты с самого начала были ошибочными.

"Если бы ГНФАР оставил неприкосновенными доходы от нефти, это предотвратило бы потерю 0,9 млрд долларов. Задачей фонда является оперативная и гибкая своевременная реакция на рыночные процессы, а также максимально правильная оценка возможных изменений и тенденций и их многолетнее прогнозирование. Инвестиционная политика фонда должна формироваться на этих прогнозах", - говорят аналитики.

Напомним, что ранее фонд не смог спрогнозировать удешевление евро и фунта стерлингов, в результате чего его портфель сократился на несколько миллиардов долларов. "Каждый раз это представляется как долгосрочная консервативная политика фонда. Но следует учесть, что если бы фонд проводил более гибкую политику, он бы смог заработать несколько миллиардов долларов только за счет сокращения инвестиций в евро и фунты стерлингов. На фоне удешевления цен на нефть это было бы дополнительной финансовой поддержкой для Азербайджана", - считают эксперты.

По мнению аналитиков агентства, еще один момент связан с увеличением доли инвестиций в акции в инвестиционном портфеле фонда с 10% до 15%. Период спада в мировой экономике, а также перенаправление капитала с рынка акций в облигации в результате повышения процентной ставки в США создает необходимость отсрочки данного решения на данном этапе, так как в ближайшие годы на рынке акций ожидается серьезный спад.