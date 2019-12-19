Бакинский визит Зеленского - новый этап 101-летнего союзничества - КОММЕНТАРИЙ

Отношения между независимым Азербайджаном и Украиной насчитывают 101-летнюю историю. После создания Азербайджанской Демократической Республики были налажены взаимные дипломатические отношения. Безусловно, и в период СССР связи между двумя союзническими странами были на высоком уровне. В Украине проживает более 500 тыс. азербайджанцев. 31 января 1992 года дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены. 5 мая 1996 года в Азербайджане заработало посольство Украины. Посольство Азербайджана в Украине открылось 17 марта 1997 года. Союзничество продолжилось и после распада Советского Союза, когда страны обрели независимость. Один из первых официальных визитов президента Украины Владимира Зеленского, совершенный в Азербайджан 17 декабря, является показателем сотрудничества и имеющихся отношений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 декабря на совместном заявлении для печати с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал: "Я очень рад, что Вы прибыли в Азербайджан с официальным визитом спустя несколько месяцев после Вашего избрания на пост президента. Это проявление Вашего внимания к нашей стране. Мы тоже уделяем очень большое внимание развитию украинско-азербайджанских связей. Сегодня во время переговоров как в формате один на один, так и с участием делегаций были широко обсуждены различные аспекты украинско-азербайджанских двусторонних связей и состоялся очень плодотворный обмен мнениями".

Президент Ильхам Алиев коснулся и двусторонних торговых связей: "Правда, в этом году наш товарооборот вырос почти на 20 процентов. Однако абсолютные цифры не могут нас удовлетворить, и сегодня были обсуждены конкретные вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством". Глава государства отметил, что наряду с увеличением товарооборота, большой интерес вызывают совместные инвестиционные проекты: "Мы провели широкий обмен мнениями и об этом. Есть конкретные предложения, касающиеся как инвестиций Украины в Азербайджан, так и инвестиций Азербайджана в Украину. Считаю, что эти предложения могут отразиться в жизни. Совместные инвестиционные проекты во многих областях еще больше укрепят наше сотрудничество. Было обсуждено сотрудничество в энергетической сфере. SOCAR уже долгие годы действует в Украине, имеет более шестидесяти автозаправочных пунктов, четыре нефтяные базы. Вновь обсуждая сегодня этот вопрос, мы договорились о том, что SOCAR расширит свою деятельность в Украине, и будут предприняты конкретные шаги".

На встрече президенты также обсудили развитие туристической сферы. Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, президент Азербайджана отметил: "Разумеется, было уделено внимание и сотрудничеству в гуманитарной сфере. В Азербайджане с очень большим уважением относятся к украинской культуре, изучается украинский язык". Этот визит Ильхам Алиев оценил так: "Он откроет новую страницу в развитии украинско-азербайджанских связей".

17 декабря также состоялся азербайджано-украинский бизнес-форум. Говоря об азербайджано-украинском экономико-торговом сотрудничестве, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что участие глав государств на проведенном азербайджано-украинском бизнес-форуме является показателем поддержки и значимости, придаваемой развитию связей на самом высоком уровне. Министр сообщил, что в январе-октябре текущего года торговый оборот между двумя странами вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 712 млн долларов. М.Джаббаров отметил, что с целью развития экономико-торговых отношений в 2018 году в Киеве был открыт Торговый дом Азербайджана, а 17 декабря в Баку – Торговый дом Украины. Министр экономики подчеркнул, что Азербайджан открыт для инвестиций и проинформировал о проведенных реформах, созданной благоприятной инвестиционной и бизнес-среде. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем вступлении рассказал об украинско-азербайджанских экономических связях, возможностях расширения сотрудничества, отметил, что принимаемые в данной сфере меры, в том числе открытие в Азербайджане Торгового дома Украины создают новые возможности для развития экономико-торговых отношений. Министр подчеркнул, что украинские бизнесмены заинтересованы в реализации совместных проектов с азербайджанскими партнерами, довел до сведения потенциал, имеющийся в различных сферах экономики, в частности, транспортной, ИКТ, туристической и др.

Президент Украины в заявлении для печати после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым коснулся нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что страны поддерживают друг друга и в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета наших стран: "Естественно, основную часть нашего сегодняшнего разговора составляли вопросы национальной и региональной безопасности. Мы обсудили здесь нагорно-карабахский конфликт и конфликт на востоке Украины. Мы поддерживаем друг друга и в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета наших стран. Здесь речь идет о восстановлении в рамках признанных на международном уровне границ. С этой точки зрения этот принцип охватывает наше сотрудничество как в двусторонних контактах, так и в рамках международных организаций. Это показатель уровня отношений между нашими странами. Мы выступаем с единой позиции как на региональном, так и на глобальном уровне. Желаю Азербайджану успешного председательства в ГУАМ в 2020 году". Официальный Баку действительно на всех международных мероприятиях неоднократно подчеркивал, что поддерживает территориальную целостность Украины. К сожалению, факт нарушения территориальной целостности Азербайджана и Украины схож.

На самом деле, есть и те, кто с завистью отнесся к визиту Владимира Зеленского не в Ереван, а в Баку. Армянские СМИ попытались преподнести это в своеобразной манере. В этом контексте хотелось бы напомнить о неуважении, проявляемом Арменией к территориальной целостости Украины в последние месяцы. Отметим также и то, что Армения не такой уж и серьезный экономический партнер для Украины. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил всего 92,59 млн долларов. Это на 10% ниже, чем за аналогичный период 2018 года. Армения поставляет в Украину преимущественно коньяк. Россия не раз обращалась к правительству Армении в связи с поддельными напитками, производимыми в данной сфере. Армения действительно не считается привлекательным государством или партнером для Украины. Пришедшая к власти в мае 2018 года политическая сила все еще не определилась с направленностью. Официальный Ереван, ранее выступавший против России и заявлявший о предпочтении интеграции в Европу, теперь говорит о нежелании вступать в Евросоюз, подчеркивает, что считает Кремль стратегическим союзником. Азербайджан также считает Россию союзником, однако не меняет своей позиции. Армения же до сих пор не определилась с позицией, что делает рискованным доверие к этой стране.

В то же время Армения выступает против территориальной целостности Украины. Представитель этой страны 15 ноября на Генассамблее ООН проголосовал против обновления проекта резолюции о ситуации в Крыму и городе Севастополь. Официальный Ереван косвенно потакает поездкам граждан Армении на Крымский полуостров. Спикер МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на вопрос о визитах граждан Армении в Крым сказала, что официальный Ереван не препятствует свободному передвижению граждан. Министерство даже не рекомендовало гражданам воздерживаться от подобных визитов на такие территории. Это может считаться и провокацией со стороны Армении в отношении Украины. Правда, схожую ошибку совершила и украинская сторона. В ноябре текущего года группа армянских бизнесменов – граждан Украины посетила оккупированный азербайджанский город Ханкенди. Во время визита они встретились с руководством сепаратистского режима. Бизнесменов просили инвестировать в оккупированный Карабах.

Естественно, оба инцидента противоречат приведенному выше заявлению Владимира Зеленского о территориальной целостности. Есть немало желающих такими неприятными фактами воспрепятствовать азербайджано-украинским отношениям. Визит Владимира Зеленского еще раз подтвердил, что страны будут поддерживать друг друга, служить безопасности, интеграции и экономическому развитию в регионе ГУАМ.