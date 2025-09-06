Байру решил сыграть ва-банк - АНАЛИТИКА

Во Франции разгорается очередной политический кризис. Дело в том, что инициатива премьер-министра Франсуа Байру провести голосование о доверии правительству назначенное на 8 сентября, и по утверждению многих аналитиков, заранее обреченную на поражение, стала неожиданным шагом, за которым, как считается, скрываются гораздо более широкие политические расчеты, чем может показаться на первый взгляд. Франсуа Байру, не имея должной поддержки в Национальной ассамблее решил узнать о том, насколько ему доверяют, прежде чем обсуждать бюджет 2026 года.

Французский премьер, известный как опытный и амбициозный политик, фактически сам подводит собственное правительство к отставке. По сути, это демонстративный жест, позволяющий выйти из сложной внутриполитической и экономической ситуации без попыток "спасать" заведомо неэффективную конструкцию. Эксперты сходятся во мнении, что Байру руководствуется скорее стратегией личного политического будущего, чем интересами действующего кабинета.

При этом экономическая ситуация во Франции продолжает ухудшаться. Прежде всего это связано со спорами о дефиците госбюджета и растущем государственном долге, превысившем 3300 млрд евро. Байру предложил план сокращения бюджетных расходов на сумму почти 44 млрд евро, включающий меры, которые уже вызвали ожесточенные споры: заморозку социальных выплат, ограничение госрасходов, замораживание налоговой шкалы и, самое непопулярное, отмену двух праздничных дней. Такие меры не нашли поддержки в парламенте ни у левых, ни у зеленых, ни у коммунистов, ни тем более у "непокорившихся", которые давно точат зуб на Макрона и его премьеров.

История карьеры Байру подтверждает вышесказанное. Трижды участвовавший в президентских выборах, он всегда позиционировал себя как центристский кандидат, альтернативный как правым, так и левым политическим силам. В условиях приближающихся выборов 2027 года Байру может стремиться укрепить свой имидж политика, который умеет вовремя покидать "тонущий корабль" и дистанцироваться от непопулярного курса действующей власти. В этом контексте его уход становится не поражением, а шагом в сторону будущей кампании.

А для президента Эмманюэля Макрона происходящее - еще одна попытка выйти из хронического политического кризиса, в котором оказалась страна, загнанная им же. Макрон уже неоднократно прибегал к кадровым перестановкам, стараясь смягчить противостояние с парламентом и вернуть себе возможность маневра. Однако системный характер кризиса делает такие шаги малоэффективными.

Макрону предстоит решить, кто возглавит новое правительство. Сценариев немного: назначение "технического" премьера снова обречено на провал, а выбор представителя одной из крупных политических сил (вероятнее всего, левых) чреват резким обострением ситуации. В условиях, когда ни левая, ни правая оппозиция не имеют достаточного ресурса для формирования устойчивого парламента, любое решение создает почву для очередной конфронтации.

Нужно подчеркнуть, что наиболее радикальные шаги уже предложены Жаном-Люком Меланшоном и его движением "Непокорившаяся Франция". Они настаивают на досрочной отставке не только правительства, но и самого президента. Хотя пока идея внеочередных президентских выборов не пользуется поддержкой большинства политических сил, вероятность такого сценария постепенно растет. Если еще год назад подобный исход казался малореалистичным, то сегодня эксперты оценивают его шансы в 20–30%. Но такой вариант, все-таки, маловероятен, так как сам Макрон в отставку не подаст, а объявить ему импичмент – во Франции это достаточно сложный механизм.

Правые во главе с Жорданом Барделлой также усиливают давление на власть, обвиняя правительство в провале внутренней политики и ухудшении положения французов. Таким образом, Байру и Макрон оказываются под двойным давлением - с обеих сторон политического спектра.

Как отмечают многие аналитики, внутриполитическая динамика Франции в очередной раз демонстрирует, что страна вошла в период затяжной нестабильности. Социально-экономические проблемы, падение доверия к традиционным партиям и рост популярности радикальных движений создают условия для постоянных политических кризисов. Ситуация напоминает своеобразный "порочный круг": очередное правительство формируется как временный компромисс, но быстро теряет поддержку и становится объектом критики как слева, так и справа.

В этих условиях шаг Байру можно трактовать как попытку перехватить инициативу, выйти из-под огня критики и сохранить пространство для будущих политических маневров. Опять же с прицелом на президентские выборы весной 2027 года. Для Макрона же это очередное испытание, в котором ставка может быть не только на выживание правительства, но и на сохранение его президентской легитимности до конца мандата, т.е. до весны 2027 года.

Если кабинет Байру потеряет доверие, то Макрон должен будет назначить нового премьер-министра или распустить Национальную ассамблею, что приведет к досрочным выборам. К такому варианту Макрон уже прибегал в июне прошлого года, что привело к отставке премьера Габриэля Аттеля. В целом, парламентские выборы закончились не очень хорошо для партии Макрона – она потеряла большинство в парламенте. Тем не менее Макрону удалось протащить своего кандидата на пост премьера. Теперь у президента Франции вновь появилась возможность активировать пункт о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов. Но нет гарантии, что ему удастся провернуть прошлогодний трюк и сформировать нужное ему правительство.

Тем более рейтинг доверия к Макрону продолжает падать и опустился до рекордной отметки за время нахождения его на посту президента - 15%. По данным опроса Verian 80% французов не доверяют президенту.

Уровень доверия премьеру страны Франсуа Байру опустился до 14% - его самого низкого показателя с момента вступления в должность. При этом 82% населения не доверяют Байру.

Таким образом, приходится констатировать, что Франция стоит на пороге нового витка политического кризиса. От исхода голосования 8 сентября зависит лишь форма развития событий: усилятся ли требования досрочных выборов, или же президент сумеет за счет кадровых перестановок выиграть время. Однако в любом случае очевидно, что политическая система страны нуждается в более глубокой перестройке, чем простая замена премьер-министров.