Азербайджан и Туркменистан: Движение вперед

Отношения Азербайджана и Туркменистана не ограничиваются только территориальной, языковой, культурной близостью, важное значение также имеет экономическая составляющая, а самое главное то, что обе страны обладают большими энергетическими ресурсами, что предполагает тесное сотрудничество с вытекающими отсюда взаимными интересами.

Конечно, с развалом СССР, в период лихих 90-х и позднее, когда шли долгие поиски разрешения вопроса статуса Каспия, были разногласия, нерешенные вопросы, однако время берет свое.

Сегодня, благодаря мудрой и взвешенной политике глав наших государств, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова сняты многие вопросы, которые затрудняли продвижение плодотворного сотрудничества. Президенты Азербайджана и Туркменистана не раз подчеркивали в ходе своих встреч братский характер отношений между нашими странами.

Так, азербайджанский президент с теплотой отмечал свой визит в Туркменистан в ноябре прошлого года, в ходе которого был проведен очень широкий обмен мнениями по насущным вопросам, и было подписано рекордное количество документов, а именно 21 документ, которые наполнили новым содержанием наши отношения.

Сегодня, наряду с другими государственными структурами Азербайджана, участвующими в наращивании сотрудничества с Туркменистаном, важнейшее место занимает Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), возглавляемую Ровнагом Абдуллаевым.

SOCAR проявляет большой интерес к своему ближайшему соседу – Туркменистану – обладающему огромным углеводородным потенциалом. Если учесть, что Азербайджан сегодня стал международным хабом по перевалке углеводородного сырья в Европу, у ближайшего стратегического партнера на другом берегу Каспия открываются большие перспективы стать весомым игроком по доставке углеводородных ресурсов на европейский рынок. Это и отмечал сам президент SOCAR, заведомо видевший благоприятные перспективы сотрудничества Азербайджана и братского Туркменистана.

Данная тема так же нашла отражение в выступлении Р.Абдуллаева на XXIVМеждународной конференции "Нефть и Газ Туркменистана 2019" в Ашхабаде.

"В виду стремительного роста промышленного комплекса в братском Туркменистане становятся очевидными перспективы сотрудничества и интеграции наших операций, как в Каспийском бассейне, так и на глобальном уровне. Как отмечал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на одной из встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вопросы энергетики являются основными для наших стран. Я цитирую: "В этом вопросе мы всегда солидарны. Имеем возможности выводить свои энергоресурсы как на региональные, так и на международные рынки". Таким образом, развивая идею господина президента Бердымухамедова, отмечу, что наше сотрудничество способствует дальнейшему расширению имеющихся возможностей для сбыта продукции на рынках мира, оптимизации бизнеса и роста эффективности операций для обеих сторон", - сказал Р.Абдуллаев.

Сегодня SOCAR действует как глобально интегрированная энергетическая компания. Наличие современных промышленных комплексов компании в Каспийском бассейне и за ее пределами, его транснациональная инфраструктура и глобальная торговая сеть по транспортировке нефти и газа, заинтересовали нефтегазовые структуры Туркменистана, готовые к сотрудничеству с компанией в различных областях.

Исходя из этого, Р.Абдуллаев, указывая на новый уровень сотрудничества с Туркменистаном, в ходе свое выступления предложил открыть представительство SOCAR Trading в Туркменистане. Уверен, что данная инициатива будет способствовать углублению экономических взаимоотношений между нашими странами.

Еще в 2014 году президент SOCAR отмечал, что Азербайджан готов сотрудничать с Туркменистаном в нефтегазовом секторе.

"Мы в любое время готовы предоставить странам региона, и в первую очередь нашему самому близкому соседу - братскому Туркменистану, имеющуюся у нас развитую инфраструктуру, диверсифицированную систему нефтегазовых трубопроводов, склады и терминалы, судовой парк и другие возможности для реализации проектов в нефтегазовой сфере", - сказал он.

Сегодня это становится реальностью. Азербайджан реализует глобальные проекты, азербайджанская нефть транспортируется по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Баку-Новороссийск, газ поставляется в Европу по газопроводам Баку-Тбилиси-Эрзурум, в стадии полного завершения газопроводы TAP и TANAP. По мнению Р.Абдуллаева, диверсификация транспортных маршрутов из Каспийского бассейна станет важным фактором в усилении энергетической безопасности не только потребителей, но и самих государств этого региона, уменьшит транспортные расходы, и тем самым сделает коммерческие поставки углеводородов более рентабельными.

"Азербайджан - страна, открытая для взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул президент азербайджанской компании в своем выступлении на Международной конференции "Нефть и Газ Туркменистана 2019".

На фоне столь важного события хотелось напомнить о встрече глав государств Азербайджана и Туркменистана 10 октября этого года в ходе заседания глав государств стран СНГ. В ходе встречи Г.Бердымухамедов поблагодарил азербайджанского коллегу за проявляемое внимание к развитию межгосударственных отношений, базирующихся на историко-культурной и духовной общности двух братских народов.

Выразив признательность туркменскому лидеру за радушный приём, президент Ильхам Алиев отметил конструктивный характер туркмено-азербайджанского диалога и выразил уверенность, что сотрудничество между нашими странами и впредь будет развиваться по восходящей линии – как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций, в том числе СНГ.

В заключении хотелось бы с высоты своих лет выразить твердую уверенность, что в самое ближайшее время обе наши братские страны откроют свои нефтегазовые представительства в Баку и Ашхабаде, что послужит резкому повышению благосостояния наших народов.

Завершить статью я хотел бы словами великого туркменского поэта, философа и классика туркменской литературы – Махтумкули:

Здесь братство — обычай и дружба — закон

Для славных родов и могучих племен.

Вахдат Султанзаде, экс-посол Азербайджана в Туркменистане