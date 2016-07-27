Азербайджанцы, проживающие в России: "Нужно прикладывать больше усилий" - МНЕНИЕ

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ После некоторого перерыва, в прошлом месяце азербайджанцы вновь собрались в Баку. К проведению данных съездов, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, приступили с 2001 года. Очередная встреча наших соотечественников, собравшихся в Баку 3-4 июня этого года на IV Съезд азербайджанцев мира, отличалась от предыдущих с точки зрения нынешних процессов и времени. Собрание азербайджанцев на фоне происходящих в мире и регионе последних событий, изменений экономических и политических факторов в мире, и в особенности очередных диверсий на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, запомнилось важными сигналами. Это также подтверждали рекомендации и заявление, сделанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанцами мира. Глава государства отметил значимость данного съезда с точки зрения объединения и еще большей активности азербайджанцев мира.

Президент Азербайджана сказал, что проживающие в мире азербайджанцы не хотят прерывать связь с исторической Родиной: "В этом случае азербайджанское государство окажет им еще большую поддержку. За рубежом проживают миллионы азербайджанцев. Мне бы хотелось, чтобы азербайджанцы играли более активную роль в общественно-политической жизни стран, в которых они живут. Молодежь также должна быть связана с Азербайджаном, знать азербайджанский язык". Глава государства подчеркнул, что Государственный комитет по работе с диаспорой и действующие за рубежом посольства Азербайджана должны постоянно держать связь с диаспорскими организациями: "Раз в два года я встречаюсь с послами и поручаю им оказывать помощь диаспорским организациям".

В своем выступлении президент Азербайджана подчеркнул важность усиления связей между послами и диаспорскими организациями, здоровой конкуренции азербайджанцев и заявил, что сила в единстве. Выразив сожаление по поводу неучастия азербайджанцев в общественно-политической жизни страны, где они живут, и, отсутствия тесных связей со СМИ тех стран, глава государства посоветовал придавать данным вопросам важное значение. Напомнив об актуальности в современном мире информационной борьбы и тесных связей с прессой, президент Ильхам Алиев призвал азербайджанцев мира направлять внимание азербайджанцев на эти вопросы. Посоветовав живущим за рубежом азербайджанским бизнесменам вкладывать инвестиции в Азербайджан, глава государства призвал их к единству в нынешней ситуации.

Мысли, высказанные президентом Азербайджана как в ходе, так и после съезда, стали основным аргументом выступлений азербайджанцев и их заявлений в СМИ. Следует отметить, что поднятые главой государства вопросы полностью совпадают с их планами. Россия является первой страной в мире, где собралось наибольшее количество азербайджанцев. Главное, что в последние годы деятельность азербайджанцев в этой стране и связанные с нашей диаспорой различные процессы находились в центре внимания. Бакинский съезд и высказанные главой государства мысли вызвали широкие обсуждения.

В интервью Report исполнительный директор Всероссийского азербайджанского конгресса Ильгар Гаджиев сказал, что основная цель диаспорских организаций заключается в доведении реалий об Азербайджане и нагорно-карабахской проблеме до общественности стран, где они действуют.

Он заявил о необходимости единства азербайджанской диаспоры в этом деле: "Как подчеркнул в своем выступлении на IV Съезде азербайджанцев мира президент Ильхам Алиев, действующие за рубежом диаспорские организации должны объединиться и бить в единую точку. В 90-х годах прошлого столетия нам было сложно довести до мира свой правый голос, мы жили в условиях блокады. Из-за действий советской армии против населения народ Азербайджана собирался на площадях. Приезд в тот период в Москву общенационального лидера Гейдара Алиева и его протест в связи с происходящими в Азербайджане процессами вызвал у нас высокий энтузиазм. За истекший период наша диаспорская деятельность прошла организационный период".

Отметив, что самая крупная азербайджанская диаспорская организация действует в России, Ильгар Гаджиев сказал, что проживающие в этой стране азербайджанцы делают для Родины все возможное: "Глава государства обнародовал предусмотренную до очередного съезда стратегическую программу и подчеркнул важность повышения числа представителей азербайджанской диаспоры в государственных, правительственных и законодательных органах. Мы также продолжим деятельность в этом направлении. Сразу после съезда в регионах Российской Федерации нами были проведены встречи с диаспорскими организациями, на которых с активистами диаспоры обсуждалась предстоящая деятельность. Мы должны проявить активность в участии на выборах в российскую Думу. Хотелось бы отметить, что мы не полностью довольны собой и впредь должны приложить еще большие усилия и оказать поддержку нашим соотечественникам".

В интервью Report председатель Конгресса азербайджанцев Ульяновской области Ислам Гусейнов сказал, что президент на съезде четко дал понять: общественная деятельность диаспор - это не мелочи, не пустяки, а часть большой и очень важной работы по созданию позитивного имиджа Азербайджана в мире: "Если мы, российские азербайджанцы, желаем, чтобы в нас видели законопослушных и активных граждан, представителей дружественного, достойного, цивилизованного народа – тогда нужно объединяться и действовать. Ильхам Алиев прямо сказал – Азербайджан никак не может вмешиваться в дела других стран. Но когда азербайджанцы, проживающие в других странах, становятся уважаемыми членами общества, представителями элиты, когда они занимают ключевые места в общественной, экономической и политической жизни, то влияние Азербайджана растет естественным образом. И работа в российских регионах, в глубинке, среди большей части населения России важна не менее, чем работа на столичном и международном уровне. Я с удовлетворением отмечаю, что диаспорские организации во многих регионах России демонстрируют серьезные успехи и тем самым движутся в рамках стратегии президента. В первую очередь я имею ввиду Астраханскую, Московскую, Мурманскую, Иркутскую, Амурскую, Ярославскую, Свердловскую области, Пермский край, город Сочи и многие другие субъекты РФ. Силами диаспор реализуются многочисленные культурные, социальные, благотворительные проекты. В Ульяновской области, например, идет работа по заключению прямого договора о культурно-экономическом сотрудничестве с Азербайджаном. Российской диаспорой создан солидный базис для реализации идей президента Алиева. Воплотить их в жизнь – наша задача".

Член Правления Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Эмин Гаджиев также прокомментировал данную тему для Report. Отметим, что Эмин Гаджиев Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева за заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры награжден медалью "Терегги". Э.Гаджиев выразил благодарность за высокую оценку его деятельности: "Это является высокой наградой для любого азербайджанца: "Я хочу выразить глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву за высокую оценку моей деятельности, а также поблагодарить председателя АМОР Лейлу Алиеву. Лейла ханум поверила в меня и доверила мне столь ответственный работу – работу с азербайджанской молодежью, проживающей в России", - сказал он. Э.Гаджиев отметил, что главной задачей возглавляемой Лейлой Алиевой АМОР является объединение азербайджанской молодежи, cодействие в ее интеграции в российское общество, оказание помощи в учебе, поддержка планов и идей с тем, чтобы азербайджанская молодежь, проживающая в России, могла достойно представлять богатую культуру, древнюю историю и традиции нашей страны.

"Сегодня в России существует более 70 региональных отделений АМОР. Азербайджанские клубы активно действуют во многих вузах России. Усилиями Лейлы Алиевой созданы все условия для развития нашей молодежи и ее интеграции в российское общество. Среди нашей молодежи много грамотных и талантливых ребят, которые способствуют укреплению дружбы между двумя странами. Сегодня АМОР представляет собой сплоченную и единую организацию, которая наладила тесное и плодотворное сотрудничество с ведущими международными и местными общественными организациями. АМОР проводит множество мероприятий благотворительного, интеллектуального, культурного и образовательного характера", - рассказал член правления АМОР. Думаю, что самая главная задача, стоящая перед активистами азербайджанской диаспоры, – это, конечно же, доведение до мировой общественности правды об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Азербайджанская молодежь в России, наши студенты активно участвуют во всех конференциях, форумах, диспутах, ведут интенсивную работу в социальных сетях.

В России проживает немало молодых бизнесменов с очень интересными проектами, которые хотели бы открыть свое дело в Азербайджане. Мы будем проводить с ними встречи, консультировать их в сфере бизнеса в Азербайджане, активно продвигать кандидатуры достойных азербайджанцев в различные госструктуры и медиа-структуры. Для того, чтобы выполнить все поставленные президентом цели необходимо, чтобы диаспорcкие организации и дипмиссии работали сообща, поддерживали друг друга. Если мы сможем добиться этого, то сможем преодолеть любые сложности. В заключение хотел бы так же выразить свою искреннюю благодарность министерству молодежи и спорта Азербайджана, Фонду Гейдара Алиева и Государственному комитету по работе с диаспорой за поддержку диаспорского движения", - заключил Эмин Гаджиев.

Глава Московского регионального отделения Всероссийского азербайджанского конгресса Шамиль Тагиев заявил Report, что Четвертый съезд азербайджанцев мира в Баку стал для него открытием, так он как впервые принимал участие в таком масштабном мероприятии, организованном Правительством Азербайджана: "На съезде мне, как молодому представителю азербайджанской диаспоры, было очень интересно послушать мнение старшего поколения, съехавшегося из различных стран мира, и перенять их опыт интеграционной работы на местах, где они проживают. Кроме того, для меня очень продуктивным был первый день съезда, когда президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с обращением к собравшимся в зале Центра Гейдара Алиева представителям и руководителям диаспоральных организаций. Он подчеркнул важность фактора сильной диаспоры за рубежом, которая смогла бы в сплоченном формате заниматься пропагандой нашей истории, культуры и донести до мировой общественности истину об Азербайджане. Господин президент отметил, что необходимо быть достойным представителем той страны, которую ты представляешь и в которой проживаешь и, даже, несмотря на периодически возникающие трудности, оставаться всегда в первых рядах, отстаивая честь этих государств. Помимо этого, Ильхам Алиев призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в реализацию различных проектов в стране, подчеркнув, что на сегодняшний день для этого созданы все условия. Я думаю, что эти слова президента должны были служить для каждого представителя диаспоры сигналом для активной и плодотворной работы в стране, в которой они проживают. После съезда, как и ожидалось, в некоторых странах, где ведет свою деятельность азербайджанская диаспора, были сделаны определенные шаги для улучшения работы общин. Кроме того, на сегодняшний день создается серьезная почва для активной работы диаспоры, также дан старт многим информационным проектам, которые смогут донести до мирового сообщества актуальную и достоверную информацию об Азербайджане и азербайджанцах. Однако, я считаю, что в летний период особой активности от диаспоральных организаций ожидать не стоит, так как сейчас многие общественные объединения на каникулах, а и их руководители уходят в отпуск. Таким образом, с большим нетерпением ждем сентября, чтобы и самим начать систематическую деятельность в жизни нашей диаспоры и посмотреть на остальных руководителей, которые тоже принимали участие на IV Съезде азербайджанцев мира".