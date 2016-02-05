​Азербайджан не равнодушен к положению в Сирии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Мы очень переживаем за сирийских беженцев, и продолжим поддерживать наших братьев и сестер в Сирии. Азербайджан является страной, которая внесла и будет вносить вклад в гуманитарное развитие в Сирии", - об этом в своем выступлении на прошедшей в Лондоне пресс-конференции "Поддержка Сирии и региону" отметил президент Ильхам Алиев.

Затем президент Азербайджана заявил о необходимости решения вопросов режима прекращения огня и воцарения мира в Сирии: "Только после этого откроются рабочие места, образование достигнет желаемого уровня и люди начнут верить в свое будущее".

Действительно, при отсутствии мира в Сирии, даже самые богатые страны мира откажутся выделять финансы на восстановление страны. Это даже не соответствует логике. Ты будешь строить, создавать, а армия Асада или же террористы ИГ будут разрушать. Поэтому, в Сирии должен быть мир. Лондонская конференция является открытым месседжем в адрес Асада и сражающихся против него сил, чтобы они сложили оружие и договорились, а международное сообщество приступило к восстановлению Сирии и смогло помочь с решением экономических и социальных проблем миллионов сирийцев. Естественно, все сказанное не относится к террористическим группировкам в Сирии. Другой альтернативы, кроме как нейтрализовать их, нет.

Участие президента Ильхама Алиева на прошедшей в Лондоне конференции по оказанию помощи Сирии, должно получить положительную оценку.

Правда, на данный момент экономическое положение в Азербайджане не удовлетворительно и существует необходимость в решении социальных проблем людей. Однако, думаю, что даже при самом трудном положении мы не можем проявлять безразличие к плачевной ситуации в Сирии и как-то должны участвовать в процессе. Даже мы можем разместить в Азербайджане несколько сотен или же тысяч сирийцев туркменского или же арабского происхождения, и этим помочь братской Турции. Турция приняла более 2,5 млн. сирийцев и спасла их от ужасов войны и голода. Наряду с Турцией, также и Азербайджан осознает социальную ответственность в вопросах оказания помощи Сирии и этим покажет свое отличие от соседних Армении, Грузии и даже стран Центральной Азии.

Азербайджан может сыграть свою роль в оказании помощи при восстановлении Сирии, также как делает это сейчас в Афганистане и Пакистане. Со стороны Азербайджана Афганистану оказывается финансовая помощь, туда отправлены наши военнослужащие, афганские специалисты привлечены к различным курсам в Баку. Что же касается братского Пакистана, нами этой стране оказывается помощь, мы не забываем о пострадавших в результате землетрясения пакистанцев, строим для них школы. Если Азербайджан желает занимать статус лидера на Южном Кавказе, наряду со своими гражданами, он должен в той или иной степени играть определенную роль в решении социальных проблем соседних государств.

Азербайджан демонстрирует готовность делать все от него зависящее и помочь оказавшимся в трудном положении людям.

Эльхан Шахиноглу, специально для Report