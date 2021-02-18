Формируя будущее уже сегодня: Азербайджан может стать лидером в сфере "зеленых" технологий

Инвестирование в агро-био-кластеры приведет к увеличению занятости и доходов сельского населения

В Азербайджане пришло время расширить применение экологически благоприятных "зеленых" технологий.

Об этом говорится в утвержденных распоряжением Президента Ильхама Алиева Национальных приоритетах по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030".

Для применения "зеленых" технологий, должно быть выработано не только комплексное решение экологических проблем, возникших за долгие годы, но и пути стимулирования экономики.

Что такое "зеленые" технологии?

Единого понятия "зеленых" (экологических) технологий не существует. Однако, их главной целью является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду путем уменьшения количества вредных отходов, увеличение доли потребления альтернативных и возобновляемых источников энергии и т.д.

Для реализация этих задач важно в первую очередь проанализировать возможные механизмы достижения целей с учетом глобальных трендов и основных вызовов. При этом, также необходимо простимулировать активность инвестиций бизнеса в передовые технологии, а также привлечь к процессу активную и креативную молодежь, более открытую и способную к инновациям, ведь развитие "зеленых" технологий в первую очередь связанно именно с инновациями.

В качестве путей решения данных задач эксперт в области зеленых технологий и биоэкономики Асаф Асадов предлагает начать с решения проблем, которые приводят к большим убыткам в сельскохозяйственной сфере, в частности, пищевых отходов. Пищевые отходы считаются одной из главных глобальных проблем в сфере сельского хозяйства, пищевой индустрии, распределения и потребления пищи.

Эксперт считает, что необходимо увеличить инвестирование в урожайность биопродуктов и минимизацию потерь продовольствия: "Учитывая роль овощей и фруктов в концепции здорового питания, а также устойчивый глобальный тренд на потребление здоровой пищи, необходимо инвестировать в комплексные технологии выращивания органических продуктов с использованием безвредных удобрений, капельного орошения, аэропоники с дистанционным управлением, которые позволяют значительно увеличить урожайность при многократной экономии водных и людских ресурсов. В качестве же основного источника энергии можно использовать фотоэлектрические солнечные панели".

Как развить "зеленый" агробизнес?

Далее эксперт предлагает инвестировать в разработку и внедрение доступной для фермеров, малого и среднего бизнеса технологии солнечной сушки овощей и фруктов. Эти "зеленые" технологии могут коренным образом решить глобальную проблему минимизации сезонных потерь быстро портящихся овощей и фруктов и использовать часть сохраненного урожая для производства сухих лечебно-питательных натуральных пищевых добавок.

По его словам, наиболее перспективным является использование для этой цели тепловой и электрической энергии, генерируемой солнцем, что снизит выбросы парниковых газов, а также послужит существенному снижению энергозатрат.

"Данные предложения, нацелены в первую очередь на развитие эффективности "зеленого" агробизнеса в рамках концепции "умная деревня". Технология наряду с социальными и экологическими преимуществами обеспечит высокую рентабельность при небольших инвестициях. Инвестирование в промышленное производство и коммерциализацию данной технологии позволит Азербайджану стать лидером в этом перспективном направлении "зеленой" экономики", - добавил А. Асадов.

Возрождение Карабаха на основе концепции "Умное село", "Умный город"

Президент Ильхам Алиев поставил задачу создания городов и сел на освобожденных территориях на основе концепции "smart-city", "smart-village", то есть, "Умный город", "Умное село".

В связи с этим, эксперт считает, что освобожденные территории Карабаха станут территориями для международного сотрудничества в области развития "зеленых" технологий и новых бизнес-моделей в рамках концепции "Умный город", а также послужат хорошей основой для внедрения "Умных городов" в других регионах.

В данный связи, А. Асадов предлагает внедрить новую бизнес-модель на базе использования "зеленых" источников энергии, в которой фермерские хозяйства и перерабатывающие малые предприятия объединяются в мини агро-био-кластеры: "С целью перехода на инновационный путь развития, повышения темпов роста сельскохозяйственного производства, увеличения экономической эффективности и конкурентоспособности, эти агро-био-кластеры станут центрами прибыли, которые сами производят необходимое сырье (молоко, мясо, овощи, фрукты), сами их перерабатывают (пастеризация, резка, сушка, дальнейшая переработка в продукты здорового питания) и сами же распределяют их по точкам сбыта - ресторанам, отелям, а также по сетям кафе и магазинов".

По словам эксперта, инвестирование в агро-био-кластеры приведет к увеличению занятости и доходов сельского населения, вовлечению молодежи в технологический агробизнес, направленный на удовлетворение внутреннего спроса и увеличение экспортного потенциала страны, переходу от рисковой модели (non-secured model) агробизнеса, с которой сталкиваются фермеры и предприниматели, к модели управляемого риска (secured model), повышению объемов производства и потребления более здоровой пищи и т.д.

В качестве дополнительных источников финансирования для развития и внедрения "зеленых" технологий в экономику, особую роль могут сыграть также "зеленые" фонды (green funds), число которых в мире стремительно растет. К декабрю 2020 года, объем рынка фондов, занимающихся "зеленым" финансированием в мире, достиг 1 триллиона долларов.

Подытоживая вышесказанное, эксперт уверен, что все это сыграет фундаментальную роль в ускорении потока технологических инвестиций как в Карабахский регион, так и в экономику страны в целом.

Наиля Аббасова