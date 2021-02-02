В Азербайджане расширят применение "зеленых" технологий

Согласно документу, в стране необходимо рационально использовать энергию и отдавать предпочтение новым устойчивым источникам энергии

"В стратегический период использование альтернативных и возобновляемых источников энергии в ведущих странах будет наращиваться".

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, в стране необходимо рационально использовать энергию и отдавать предпочтение новым устойчивым источникам энергии.

"Для полного удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений необходимо расширить применение экологически благоприятных "зеленых" технологий. Исходя из научно-технического потенциала, во всех отраслях экономики должна быть увеличена доля в первичном потреблении альтернативных и возобновляемых источников энергии и уменьшено влияние изменения климата. Использование экологически чистых транспортных средств окажет положительное влияние на окружающую среду и качество атмосферного воздуха", - говорится в приоритете.