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В Азербайджане расширят применение "зеленых" технологий

В Азербайджане расширят применение "зеленых" технологий Согласно документу, в стране необходимо рационально использовать энергию и отдавать предпочтение новым устойчивым источникам энергии
Энергетика
2 февраля 2021 г. 16:18
В Азербайджане расширят применение зеленых технологий

"В стратегический период использование альтернативных и возобновляемых источников энергии в ведущих странах будет наращиваться".

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, в стране необходимо рационально использовать энергию и отдавать предпочтение новым устойчивым источникам энергии.

"Для полного удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений необходимо расширить применение экологически благоприятных "зеленых" технологий. Исходя из научно-технического потенциала, во всех отраслях экономики должна быть увеличена доля в первичном потреблении альтернативных и возобновляемых источников энергии и уменьшено влияние изменения климата. Использование экологически чистых транспортных средств окажет положительное влияние на окружающую среду и качество атмосферного воздуха", - говорится в приоритете.

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