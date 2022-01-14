Азербайджан и Украина: итог 30-летней дружбы

Отношения между Азербайджаном и Украиной всегда были традиционно тёплыми и существует много фактов, доказывающие, что эти отношения лишь укрепляются с каждым годом. Дипломатические отношения между двумя государствами были уставлены после обретения ими нез

Отношения между Азербайджаном и Украиной всегда были традиционно теплыми. Существует много фактов, доказывающих, что эти отношения лишь укрепляются с каждым годом.

Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены после обретения ими независимости 6 февраля 1992 года, с тех пор они активно развиваются. В этом году им исполняется 30 лет.

Спектр сотрудничества двух стран велик и расширяется с каждым годом: начиная от экономического взаимодействия и заканчивая сферой образования. Договорно-правовая база насчитывает 155 подписанных документов. Эти отношения построены на взаимном уважении и поддержке, Украина всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в его международно-признанных границах.

Сегодня начинается рабочий визит в Киев президента Азербайджана Ильхама Алиева, где он встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Данный визит является значимым для обеих стран с точки зрения развития торгово-экономических отношений. В частности, ожидается подписание документов по развитию партнерства в сфере сельского хозяйства и энергетики. Азербайджан также заинтересован в аренде пахотных земель в Украине с целью обеспечения собственной продовольственной безопасности.

Стоит отметить особенно теплые отношения между двумя президентами. Не случайно, что один из первых визитов Зеленского в 2019 году, после его избрания президентом Украины, был именно в Баку. Тогда был подписан ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в приоритетных сферах.

Украинский лидер во время визита в Брюссель в декабре прошлого года встретился с Ильхамом Алиевым и пригласил его посетить Киев. На этой встрече Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между странами, в частности, на необходимости активизации работ для налаживания транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта. Все это еще раз подтверждает то, что отношения между странами будут идти по нарастающей.

Одним из перспективных направлений является сотрудничество стран в сфере энергетики, где важную роль играет азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR. Деятельность ее дочернего предприятия SOCAR Energy Ukraine направлена на улучшение сети АЗС и организацию оптовой торговли бензином и нефтепродуктами на территории Украины.

SOCAR начала свою деятельность в Украине в декабре 2009 года. Компания владеет в Украине сетью из 60 АЗС и 4 нефтебазами. В 2021 году в режиме видеоконференции состоялось IV-ое заседание азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере под председательством замминистров энергетики Азербайджана и Украины Кямала Аббасова и Ярослава Демченкова. Стороны также договорились о диверсификации деятельности компании SOCAR в Украине, об увеличении ее присутствия на рынке нефтепродуктов страны. Также была достигнута договоренность о совместной реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли.

SOCAR Energy Ukraine импортирует в Украину авиационное топливо, закупаемое из соседних стран, в основном из Беларуси и Литвы. Рейтинговая организация «Репутационные активисты», объединяющая более 650 компаний Украины, в 2020 году включила SOCAR в тройку лучших компаний топливной отрасли Украины в категории "Ритейл нефтепродуктов".

По данным Государственной таможенной службы Украины за 11 месяцев 2021 года из Азербайджана была импортирована нефть на сумму 486 млн долларов США против 233 млн за аналогичный период 2020 года. Таким образом, он вырос более чем в два раза. Следует отметить, что за указанный период общий импорт Украиной нефти составил 695 млн дол. США. То есть, доля Азербайджана в импорте этого энергоносителя Украины составляет 70 %. Это означает, что для Украины поставки нефти из Азербайджана имеют очень важное значение для обеспечения как экономической, так и энергетической безопасности.

Растет также общий товарооборот между двумя странами. За первые 11 месяцев 2021 года торговый оборот составил 866 млн. долларов (419 млн. импорт, 446 млн. экспорт). В 2020 году торговый оборот был 771 млн. долларов (418 млн. импорт, 353 млн. экспорт). Украина является 6-ым по значимости торговым партнером Азербайджана (12-ое место по экспорту). Основу экспорта из Украины составляют черные металлы, табак, бумага, картон, сахар и кондитерские изделия, готовые продукты из зерна, древесина и так далее.

Значимым является сотрудничество двух страна в гуманитарных сферах в таких, как образование и культура. Лейтмотивом этих отношений является налаживание связей с творческими и культурно-просветительскими организациями Азербайджана и Украины, а также создание условий для расширения взаимовыгодных гуманитарных, культурных и деловых отношений между двумя странами.

Так, в ходе телефонного разговора лидера Азербайджана Ильхама Алиева с украинским коллегой 26 марта 2020 года была достигнута договоренность о предоставлении гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. В мае 2020 года Азербайджан предоставил Украине 23 тонны гуманитарной помощи, в том числе медицинские маски, защитные костюмы, термометры, дезинфекторы и другие материалы и оборудование.

Азербайджанская диаспора в Украине - одна из самых многочисленных и активных в стране. Благодаря этому, 18 июля 2018 года в Киеве по инициативе и при всесторонней поддержке посольства Азербайджана был открыт сквер им. Муслима Магомаева, а 27 мая 2019 года здесь же установлен памятник азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими. А в ноябре 2019 года в украинском городе Днепр был открыт Центра Азербайджана.

В Баку стоит памятник украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко. Монумент был торжественно открыт 30 июня 2008 президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Украины Виктором Ющенко. В 2021 году при посольстве Украины в Азербайджане начал функционировать Украинский центр культуры.

Существуют связи Бакинского Госуниверситета с такими высшими учебными заведениями Украины, как Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Днепропетровский, Черкасский национальные университеты. Отмечается совместная деятельность Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП) с вузами Азербайджана. Многие азербайджанские студенты выбирают Украину, как страну, предоставляющую качественное образование.

Можно смело предположить, что отношения Азербайджана и Украины будут продолжаться развиваться, сотрудничество стран расширится и охватит новые сферы экономики. Украина- выгодный рынок сбыта для азербайджанской сельхозпродукции и нефтехимической продукции. Она важна как альтернативный рынок для азербайджанского экспорта в принципе. В свою очередь, Украина специализируется на производстве металлических конструкций, черного металла, бумаги, картона, фармпродукции – все это может быть интересно для Азербайджана.