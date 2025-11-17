Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"

Седьмая консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Ташкенте 16 ноября стала наглядным подтверждением того, что региональная архитектура взаимодействий переживает новый этап расширения.

Формат, который долгие годы воспринимался как внутрирегиональный механизм координации пяти центральноазиатских стран, постепенно выходит за привычные рамки.

Присоединение Азербайджана, государства Южного Кавказа, к консультативным встречам в качестве полноправного участника отражает именно эту динамику. Это не формальный жест, каким было участие Баку в статусе почетного гостя в течение последних трех лет, а закономерный итог нарастающего взаимопроникновения политических, экономических и транспортно-логистических интересов, которые давно связали Азербайджан и страны Центральной Азии в единый стратегический контур.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании в Ташкенте подчеркнул, что Баку успешно взаимодействует со странами Центральной Азии в рамках различных международных организаций, поддерживает взаимные инициативы и вырабатывает общие подходы к решению вопросов глобального и регионального характера. Ильхам Алиев заявил, что сегодня, благодаря активному взаимодействию, Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет.

Это касается не только политических аспектов, но и экономических. При этом особое внимание уделяется транзитно-логистическим проектам, которые за последние три года приобрели более широкое значение. Одним из них является Средний коридор. "Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для наших стран. Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках", - подчеркнул Ильхам Алиев, отметив, что за последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90 процентов и время в пути по коридору значительно сократилось.

Все это последовательно выстраивает логическую цепочку: растущая взаимосвязанность инфраструктур, общее стратегическое видение и фактическая интеграция транспортных, энергетических и экономических маршрутов не могли не привести к институциональному оформлению роли Азербайджана в региональном формате. Вступление Баку в консультативное совещание стран Центральной Азии выглядит не просто как укрепление геостратегического партнерства, но и как этап трансформации всей модели региональной интеграции, которая выходит за классические географические границы и формирует новую зону политического и экономического притяжения.

Учитывая процессы, происходящие на Южном Кавказе, включая завершение на территории Азербайджана в 2026 году строительства Зангезурского коридора с начальной пропускной способностью 15 млн тонн, подобная региональная интеграция в контексте развития Среднего коридора выглядит естественным и закономерным процессом.

Подтверждением растущей поддержки интеграции выступают позиции политических лидеров стран Центральной Азии. Все лидеры "центральноазиатской пятерки" выразили поддержку инициативе о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч в качестве полноправного члена, подчеркнув, что это откроет для региона новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах логистики и энергетики.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выделил один из ключевых элементов региональной стратегической повестки, а именно возможность выхода стран Центральной Азии на европейский рынок. Он также поддержал идею строительства Зангезурского коридора, назвав его логическим и стратегическим продолжением железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Одной транспортной сферой сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии не ограничивается. Параллельно усиливается взаимодействие в сфере информационно-коммуникационных технологий, в частности реализация проекта прокладки электрического кабеля по дну Каспия. Президент Азербайджана также отметил значительные перспективы для совместного экспорта электроэнергии на мировые рынки. Таким образом, сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии принесет значительные политические и экономические дивиденды для всех стран, и мы сегодня фактически становимся свидетелями формирования полноценного "Союза шести".

Отметим, что в рамках консультативной встречи лидеров в Ташкенте состоялся конгресс "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии". В нем приняли участие представители Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана. Делегации из СМИ, министерств культуры, академий наук и художеств, а также эксперты разных областей в течение трех дней обсудили вопросы взаимодействия в сферах образования, культуры, искусства и медиасотрудничества.

В рамках конгресса министр культуры Азербайджана Адиль Керимли заявил, что в 2026 году Баку примет VII Всемирный форум межкультурного диалога, на котором будут подведены итоги прошедшего конгресса и затронуты ключевые глобальные вызовы. Он подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии в культурной сфере активно развивается, и гуманитарные проекты, реализуемые братскими странами на восстановленных территориях, являются ярким проявлением межгосударственной солидарности. По словам министра, сотрудничество, основанное на общем наследии, получает новое содержание, а открытие регионального офиса ИСЕСКО в Баку создает дополнительные возможности для институционального взаимодействия.

Значимые инициативы звучали и со стороны других участников. Директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Таиров напомнил, что именно Баку выступил инициатором создания Ассоциации национальных библиотек тюркского мира, тем самым завершив тридцатилетний период, в течение которого национальные библиотеки тюркских стран не могли объединиться. А председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев отметил, что ожидает участие Азербайджана на Иссыккульском форуме, который пройдет в следующем году.

Совокупность этих инициатив и процессов демонстрирует стремительное расширение гуманитарного сотрудничества между Центральной Азией и Азербайджаном. Интеграция выходит далеко за рамки экономических или логистических проектов, охватывая уже культуру, образование и медийное пространство. Это укрепляет связи между странами регионов, усиливает взаимное доверие и формирует долгосрочный фундамент для полноценного регионального партнерства.