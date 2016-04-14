Армяне мира шантажируют Израиль и Россию - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Армянская армия проиграла бои, продолжавшиеся 2-5 апреля в результате нарушения армянами режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Это можно сказать и с учетом возвращенных нами территорий.

Министерство обороны Армении ежедневно приводит новые данные об именах убитых азербайджанскими солдатами армянских военнослужащих.

Этим армяне пытаются скрыть от местной общественности реальную статистику убитых.

Согласно приведенным армянскими СМИ последним данным, в ходе боев было обезврежено около 80-ти армянских боевиков. С учетом практики предыдущих дней, можно сказать, что это еще не окончательный результат.

Поражение в боях официальный Ереван пытается замаскировать шантажом России и Израиля.

Официальные представители Армении заявляют, что "причина их проигрыша связана с продажей Азербайджану оружия Израилем и Россией". Этим они также пытаются ввести в заблуждение мировое сообщество.

Армяне мира, в том числе Южного Кавказа заявляют, что, якобы, Израиль и Россия оказывают Азербайджану помощь. Другими словами, армяне вновь прибегают к клевете.

Обратим внимание на несколько аналогичных действий армян.

Как пишет издаваемая в Израиле газета "Haaretz", посол Армении в Израиле Армен Мелконян предъявил заведующему Евразийским управлением МИД страны Дану Ориану ноту протеста касательно продажи еврейским государством оружия Азербайджану.

Не секрет, что в 2011 году Азербайджан заключил с Израилем контракт о приобретении оружия и военной техники на 1,6 млрд. долларов.

Согласно документам, два государства сотрудничают в вопросе продажи оружия и военной техники. Стороны не скрывают этого.

14 апреля армянская община Израиля планирует провести в Иерусалиме акцию протеста перед зданием министерства иностранных дел касательно продажи еврейским государством оружия Азербайджану. На акции армяне потребуют от Израиля приостановить продажу оружия Азербайджану.

Сложно поверить, что израильское государство и общество воспримет этот шум всерьез. Подобная торговля регулируется контрактами и действия армян могут расценить как вмешательство во внутренние дела еврейского государства.

Власти Армении арестовали в Ереване 52-летнюю гражданку Израиля Марину Б. Как пишут армянские СМИ, женщина объявлена с 2011 года в розыск по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Можно предположить, что этим официальный Ереван оказывает давление на Израиль или же чего-то ждет в обмен на передачу бывшего чиновника израильской стороне.

Премьер-министр Армении Овик Абрамян также обратился относительно вопроса о прекращении продажи оружия Азербайджану: "Россия является нашим стратегическим партнером. Однако вопрос о продаже Россией оружия Азербайджану воспринимается нашим народом очень болезненно. Мы призываем Россию отказаться от продажи оружия Азербайджану".

В ответ на подобные заявления армян, заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин сказал: "Согласно контрактам, Россия продолжит поставки оружия в Азербайджан, как своему стратегическому партнеру".

Отметим, что в начале 2015 года Россия завершила поставку в Азербайджан танков "T-90 C".

До этого российская компания "Рособоронэкспорт" заявила, что согласно заключенному в 2010 году контракту, продолжит поставку вооружения и техники до 2017 года.

Всем известно, что Россия оказывает Армении всестороннюю помощь, в том числе военную. Еще 5-10 лет назад распространилась информация о передаче РФ Армении вооружения на 1 млрд. долларов. Недавно же Москва выделила Еревану 200 млн. долларов на приобретение оружия.

Россия обладает военной базой на территории Армении, в Гюмри. Вся военная техника и оборудование этой страны доставляется из России. Вызывает сожаление тот факт, что военное сотрудничество между Москвой и Ереваном непрозрачное.

Уделение внимания данному вопросу международным сообществом, заинтересованным в обеспечении стабильности и безопасности в регионе, можно было бы рассматривать в качестве важного нюанса.

В целом, на прошедших в Ереване летом прошлого года акциях протеста в связи с подорожанием электроэнергии, проявилось отношение армянской общественности к России. Какую бы помощь Москва не оказывала армянам на Южном Кавказе, они говорят, что этого мало. Это проявилось и на прошлогодней акции. Также известно, кто и кому обязан за отношения армян с Россией. Хотелось бы вкратце отметить, что русские разместили армян на Кавказе и даже создали для них государство.

Это также подтверждают скандированные на акции протеста антироссийские лозунги. Дело дошло до того, что участники акции назвали многочисленные российские базы на территории Армении "оккупантами". Армяне также расценили производимый Россией контроль за железной дорогой, атомной и несколькими электростанциями и другими стратегическими объектами как "оккупацию".

Вышедшие на улицы люди держали в руках плакаты с надписью "Мы армяне, владельцы своей страны!". Протестующие требовали национализировать контролируемые русскими предприятия и вывести российские войска с территории Армении.

13 апреля перед зданием посольства России в Ереване прошла акция протеста с требованием приостановить вооружение Россией Азербайджана. Как и летом прошлого года, участники акции назвали Россию "оккупантом" и скандировали лозунги, в которых звучало требование покинуть страну.

Таким образом, Армения или армянское лобби и диаспора прибегли к шантажу. Этим они пытаются скрыть от международного сообщества факт оккупации территории Нагорного Карабаха Азербайджана, свои неудачи в боях, чтобы представиться жалкими.

Зная о коварстве армян, можем сказать, что подстрекая мир против Израиля и России, они как будто хотят сказать, что якобы "Азербайджан (для большей убедительности они нередко плачутся и заменяют слово "Азербайджан" на "мусульмане") уничтожает бедных армян оружием евреев и русских. А мир при этом молчит".