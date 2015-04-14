​Эксперт: "Армянский вопрос" берет свои истоки из Ватикана - МНЕНИЕ

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ При содействии Ватикана армяне стали распространять лжедокументы и лжеисторию о существовании "Великой Армении", заявил Report научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), историк Ризван Гусейнов, комментируя недавнее заявление Папы Римского Франциска о признании так называемого "геноцида армян".

"Армянский вопрос истоки свои берет из Ватикана. В рамках политики католической церкви, а конкретно в XVI - XVII вв. и в начале XVIII века был создан своего рода план якобы воссоздания Армении, территории которой охватывали Османскую Турцию и Сефевидский Азербайджан. Тогда Ватиканом была придумана концепция для фальсификации древних источников Азербайджана", - заявил Р.Гусейнов.

Он отметил, что католическая церковь поддержала создание так называемого общества "мхитаристов" во главе с неким Мхитаром, которому руководством острова Сен-Лазар была представлена церковь и большое количество рукописей, на основе которых они сфабриковали нынешнюю концепцию так называемой "Великой Армении".

"Под эгидой Ватикана эти лжедокументы и лжеистория стали распространяться в странах Европы, и затем стали одним из катализаторов "армянского национал-освободительного движения" в XIX - начале XX вв.", - заявил историк, добавив, что Ватикан ничего все равно не добьется, кроме как раздора и противостояния.

Р.Гусейнов особо подчеркнул, что сегодня, в отличии от Ватикана, Запад и его лидеры мягко дают понять армянской стороне, что так называемый "геноцид" не имел места, избегая употребления этого термина.

Он выразил мнение, что в данном случае Ватикан пытается спровоцировать Турцию на какие-либо жесткие меры для нагнетания напряженности между мусульманским и христианским мирами.

"В этом контексте ни один армянский ученый или политик не отозвался на призыв Турции приехать в турецкие архивы и поработать с ними. Когда я в ходе посещения этих архивов поинтересовался вопросом о наличии материалов о пресловутом "геноциде армян", турецкие коллеги четко дали понять, что, фактически, факт "геноцида" не подтверждается ни одним серьезным документом ни в одном архиве мира и нигде не фиксирован", - сказал сотрудник института.

Р.Гусейнов добавил, что сам Ватикан имеет в своей истории много темных пятен, в том числе и деятельность инквизиции в средние века, крестовые походы и "массовые акции геноцида" в Латинской Америке среди местного населения от рук конкистадоров.

"Как может церковь, которая имеет столько пятен в своей истории, говорить что-то о процессах, в которых мягко говоря ничего не смыслит?! Поэтому получается так, что нет ни одной толики правды в словах Папы Римского, который часто ратует за межрелигиозный культурный диалог, за единение различных народов и представителей различных вер. В реальности он делает все для того, чтобы осложнить ситуацию, в том числе между Турцией и армянством", - резюмировал историк.