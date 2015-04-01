​Эксперт: Роль Саудовской Аравии в регионе в ближайшее время может быть пересмотрена - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Операция саудитов в Йемене может стать основой для развития внутриполитического кризиса в самой Саудовской Аравии, заявил Report эксперт по Ближнему Востоку и Средней Азии Александр Князев.

"Успех созданной саудовцами коалиции и установление контроля над территорией Йемена совсем не очевидны. Одно дело - отбомбиться в основном по мирным объектам силами авиации, другое дело - реализовать наземную операцию и поддерживать оккупационный контроль. Отряды хуситов из "Ансар Аллах" уже концентрируются на границе с Саудовской Аравией, производят регулярные обстрелы приграничных саудовских территорий и даже захватили несколько десятков саудовских населенных пунктов, по сути, создан некий плацдарм", - подчеркнул А.Князев.

Эксперт отметил, что наряду с этим королевство находится не в самом простом положении - на севере Саудовской Аравии почти постоянно идут боевые действия с отрядами "Исламского государства", заявляющими о намерении сокрушить режим Эр-Рияда, в перманентно протестном состоянии находится Восточная провинция КСА, населенная шиитами, где Эр-Рияд многие годы управляет только посредством применения силовых методов.

Говоря об угрозе стабильности в регионе, эксперт подчеркнул, что Саудовская Аравия всегда была "марионеточным государством с задачами снабжения США нефтью и выполнения американских же задач в региональной политике".

По его мнению, агрессия саудитов против Йемена может стать основой для развития серьезного внутриполитического кризиса в самой Саудии, учитывая существующее в королевстве "внутриэлитное и поколенческое противостояние".

Политолог не исключил возможности передела власти в КСА: "Потребность в тех функциях, которые отводились КСА при его создании сначала Великобританией, а затем США, исчерпана, или, как минимум, близится к завершению", - пояснил А.Князев.

Коснувшись темы влияния йеменского кризиса на цены на нефть, политолог подчеркнул, что у йеменской "Ансар Аллах" есть неплохие шансы, получив военную помощь со стороны заинтересованных стран, нарушить поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив.

По его словам, на фоне агрессии монархий Залива в Йемене появляется и тенденция к консолидации вокруг хуситов ведущих политических сил страны.

"Пока не вполне ясны все внешние факторы воздействия, но шансы установить свою власть в Йемене у них есть. А как более грустный вариант - продолжать оставаться одной из важных сторон затяжного конфликта", - резюмировал он.