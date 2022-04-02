Апрельские бои – основа военных триумфов Азербайджана – КОММЕНТАРИЙ

На протяжении истории Азербайджан боролся за свою независимость и территориальную целостность. Одной из славных вех в череде этих событий стали Апрельские бои, увенчавшиеся победой азербайджанской армии. Ожесточенные апрельские бои, начавшиеся в ночь с 1

На протяжении истории Азербайджан боролся за свою независимость и территориальную целостность. Одной из славных вех в череде этих событий стали Апрельские бои, увенчавшиеся победой азербайджанской армии. Ожесточенные апрельские бои, начавшиеся в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года, продолжались четыре дня. В результате Апрельских боев были освобождены высоты в окрестностях села Талыш Тертерского района, стратегическая высота Лелетепе и село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, село Гюлюстан Геранбойского района, село Газахлар Тертерского района и дороги в направлении села Суговушан Тертерского района.

Апрельские бои стали предвестником сокрушительной победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Мифы о непобедимости армянской армии, муссировавшиеся на протяжении многих десятилетий, были развенчаны. После Апрельских боев в вооруженных силах Армении началась волна отставок, были арестованы высокопоставленные чиновники. Официальный Ереван оказался в растерянности. Поражение в Апрельских боях положило начало смене власти в Армении. Спустя два года, в апреле 2018 года, к власти в Армении пришли новые политические силы. Против тогдашнего президента Сержа Саргсяна были выдвинуты различные обвинения, расследование продолжается до сих пор. В те дни активизировались и переговоры между Ереваном и Москвой. По просьбе Армении, при поддержке и посредничестве России 5 апреля 2016 года стороны договорились о прекращении огня.

Апрельская война стала проверкой боеготовности азербайджанской армии. В бою была испытана и некоторая военная техника, находящаяся в арсенале Вооруженных сил Азербайджана. По обнародованной информации, наша страна применила в боях БПЛА-камикадзе “Harop”, дроны “ThunderB” и “Спайк”, системы залпого огня "ТоС-1А”. До начала Апрельских боев разведгруппы азербайджанской армии, проникнув вглубь фронта, провели некоторые операции. Одна из таких операций произошла за две недели до Апрельских боев. Зайдя с тыла, азербайджанские штурмовые группы вывели из строя РЛС комплекса противовоздушной обороны противника.

Глава государства высоко оценил боевые заслуги азербайджанских военнослужащих. 19 апреля 2016 года соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева трое военнослужащих азербайджанской армии были удостоены званий “Национальный герой Азербайджана”, 7 военнослужащих - орденом “Флаг Азербайджана”, 1 военнослужащий - орденом “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени и 4 военнослужащих - орденом “За заслуги перед Отечеством” 3-й степени, 19 военнослужащих - медалью “За Родину”, 43 военнослужащих - медалью “За отвагу”, 45 человек - медалью “За военные заслуги”, двое военнослужащих были удостоены высшим воинских званий.

Азербайджанское общество сплотилось в единый кулак во имя восстановления независимости и территориальной целостности. В те дни представители международного сообщества - ООН, США, Европейский Союз и отдельные государства выступили с осуждением Азербайджана, талдыча заявления, не сходившие с их уст на протяжении десятилетий армянской оккупации. Тогдашний госсекретарь США Джон Керри - соавтор 907-й поправки против Азербайджана и его заместитель Виктория Нуланд открыто угрожали Азербайджану.

Стало очевидно, кто друг Азербайджану, а кто враг. Дружественная и братская Азербайджану Турция подставила плечо, заявив о поддержке справедливой позиции нашей страны. Откликнулся дружеский Пакистан. Cлова поддержки выразил Иран, который, к сожалению, впоследствии поступил вразрез своим заявлениям, Украина заявила о том, что как прежде, признает территориальную целостность Азербайджана.

Апрельские бои прояснили несколько вопросов:

- Азербайджан полон решимости восстановить свою территориальную целостность;

- Азербайджанское общество проявило единство;

- Азербайджанская армия продемонстрировала высокую боеспособность;

- Азербайджан еще раз доказал, что полон решимости восстановить свою территориальную целостность;

- Стало очевидно, сколь бессильна Армения;

- Армении и ее покровителям был нанесен сокрушительный удар;

- Минская группа ОБСЕ расписалась в собственной несостоятельности;

- Армянские мифы были развенчаны;

- Азербайджан понял, кто друг ему, а кто враг и т.д.

Таким образом, вновь подтвердилось, что именно Азербайджан стоит на страже региональной безопасности, в то время как Армения является дестабилизирующим фактором. Весь мир лишний раз убедился в том, что Армения несет в себе угрозу безопасности и сотрудничеству на Южном Кавказе.