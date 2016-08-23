Акт Референдума: Улучшение государственного управления - АНАЛИЗ

Положения, которые вынесут на Референдум, соответствуют международным стандартам

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ 26 сентября 2016 года в общественной и политической жизни нашей страны произойдет значимое событие. Предложенные в Конституцию Азербайджанской Республики изменения будут вынесены на вненародное голосование - Референдум. Предложения по поправкам в Конституцию имеют прогрессивную природу и отвечают требованиям времени и соответствуют интересам общества. Предложения, главным образом, внесены в двух направлениях: укрепление защиты прав человека и свобод и улучшение государственного управления.

Аналитическая Группа Общественного Объединения Правового Анализа и Исследований специально для Информационного агентства Report проанализировала эти изменения и сделала следующие заключения:

Армия

В части первой Статьи 9 настоящей Конституции говорится, что Азербайджанская Республика с целью обеспечения своей безопасности и обороны создает Вооруженные силы и другие вооруженные формирования.

Однако изменение к этой статье об армии Азербайджана, являющейся частью Вооруженных сил, полностью раскрывает сущность статьи и устраняет имеющийся недостаток. Таким образом в предложенной новой редакции части первой Статьи 9 указано, что:

“Азербайджанская Республика с целью обеспечения своей безопасности и обороны создает Вооруженные силы. Вооруженные силы состоят из армии Азербайджана и других вооруженных формирований”.

Права человека и гражданские права и свободы

Особое внимание обращено на проблемы прав человека в предложенном проекте Акта Референдума. Были предложены несколько важных изменений к существующим положениям о правах человека. Было предложено добавить выражение “Человеческое достоинство защищается и к нему относятся с уважением” к Статье 24 Конституции. В то же время к Статье было сделано важное дополнение относительно недопустимости злоупотребления правами.

“Этническая принадлежность”

Новшество предложенное к Конституции относительно Права на Равенство, которое является важным элементом Прав человека, связано с различными категориями населения. Предложено заменить слово “национальность” словом “этническая принадлежность” в первом предложении и слово “национальный” словом “этнический” во втором предложении. Если это предложение будет поддержано во время Референдума, то Статья 25 будет звучать следующим образом. Кроме того, следующее предложение добавлено к этой статье:

Люди с ограниченными физическими и умственными возможностями имеют все права, предусмотренные этой Конституцией, за исключением прав и свобод, реализация которых затруднена из-за их ограниченных способностей.

В Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, одной из сторон которой является Азербайджан, "расовая дискриминация" означает любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющее целью или следствием уничтожение или умаление признания, использование или осуществление на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни.

Как мы видим, замена слова "национальность" на термин "этническая принадлежность" в Конституции не случайна и соответствует Конвенции.

Право собственности

Как вы знаете в последнее время ряд прогрессивных изменений, связанных с правом собственности, были внесены в местные законодательные акты. Однако уже возникла потребность во внесении таких изменений в сфере права собственности и в Конституцию. В особенности, вопросы соответствия права собственности принципам социальной справедливости отражены в предложенных поправках. Предложено добавить следующие предложения к Статье 29 Конституции:

"Частная собственность подразумевает социальные обязательства. Права частной собственности на землю могут быть ограничены в целях социальной справедливости и эффективного использования земли".

Согласно Статье 1 Протокола No1 к Европейской Kонвенции о защите прав человека и основных свобод, одной из сторон которой является Азербайджанская Республика, "Каждое физическое лицо или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности".

Однако это не означает, что право собственности обладает абсолютной силой. Условия ограничений на право собственности обеспечены в части 2 этой же статьи Европейской конвенции:

"Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов".

Как мы видим, хотя предложенные изменения в Конституцию относительно Права собственности имеют ограничительный характер, они полностью соответствуют Европейской конвенции по правам человека.

Защита личной информации

Еще одна поправка относительно прав человека связана с правом на неприкосновенность личности. Таким образом предложенные изменения предусматривают еще большее укрепление прав личной неприкосновенности. Таким образом, с целью усиления защиты личной информации, предложено добавить следующие стандарты к Статье 32 Конституции:

"За исключением случаев, предусмотренных законом, не допускается вмешательство в информационные ресурсы на электронных носителях и бумаге с целью получения информации о третьих лицах.

Не допускается использование информационных технологий для раскрытия сведений о личной жизни, в том числе касающихся убеждений, религиозной и этнической принадлежности, за исключением личного согласия лица, к которому относится информация, а также переработки статистических данных анонимного характера и других случаев, предусмотренных законом.

Круг персональных данных, условия их переработки, сбора, передачи, использования и охраны определяются законом".

Право на защиту личной информации обеспечено в Статье 8 Европейской Конвенции. Таким образом, согласно этой Статье, каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. Согласно части 2 Статьи, эти права могут быть ограничены. Таким образом, не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Трудовые права

Последняя поправка, предложенная относительно Прав человека, находится в Статье 36 (Право на забастовку) и касается запрета на локаут, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В целом, Трудовой кодекс Азербайджан Республики регулирует вопрос локаута.

Локаут - объявление о временной приостановке деятельности предприятия работодателем или собственником в целях предотвращения незаконных и необоснованных забастовок, проводимых во время коллективных трудовых споров с целью нарушить его права и интересы, при выдвижении коллективных требований, выполнение которых не соответствует производственным, экономическим, финансовым возможностям работодателя. Однако принимая во внимание, что права сотрудников могут быть нарушены, когда локаут применен против сотрудников, соглашение предоставления, связанного с локаутом в Конституции, будет способствовать более эффективной защите прав и свобод человека.

Согласно Рекомендациям № 92, принятым Международной организацией труда 29 июня 1951 года, если по соглашению между всеми заинтересованными сторонами к конфликту применяется примирительная процедура, то сторонам следует рекомендовать воздерживаться от забастовок и локаутов в течение всего времени ведения переговоров о примирении. Как мы видим, предложенные поправки соответствуют рекомендациям Международной организации труда и предлагают воздерживаться от осуществления практики локаута.

Право на объединение

Запланировано внесение изменения ограничительного характера к статье 59 Конституции, связанной с правом на объединение. Таким образом предложено, чтобы первое предложение статьи было следующее:

"Запрещаются объединения, преследующие цель насильственно свергнуть законную государственную власть, преследующие другие цели, считающиеся преступлением или пользующиеся преступными методами на всей территории Азербайджанской Республики или в какой-либо ее части".

Хотя эта поправка предусматривает определенное ограничение права на объединение, как мы уже упомянули выше, это положение полностью соответствует Европейской конвенции по правам человека. Таким образом, хотя Статья 11 Конвенции предоставляет людям возможность обширной реализации их права на объединение, часть 2 Статьи об ограничениях на использование права на объединение и ассоциации. В этой статье указано, что осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Механизмы защиты прав

Кроме того, предложение Статьи 60 Конституции в проекте закон о Референдуме в следующей редакции нацелено на улучшение механизмов защиты прав граждан:

"Статья 60. Административная и судебная гарантия прав и свобод

I. Каждому гарантируется административная и судебная защита прав и свобод.

II. Все имеют право иметь беспристрастный подход к его/ее случаю и рассмотрение случая в административном и судебных порядке в разумные сроки.

III. Все имеют право быть услышанными на административном судопроизводстве и судебных процедурах.

IV. Все могут обратиться в административном порядке или в суд относительно деятельности и бездеятельности государственных органов, политических партий, юридических лиц, муниципалитетов и чиновников".

Поправки, предложенные к Статье 68 Конституции, нацелены на защиту граждан и предотвращения возможных случаев произвола представителей государственных органов относительно них. Таким образом предложены следующие изменения статьи:

"Предоставить название Статьи 68 в следующей редакции:

"Право на защиту от произвола и на добросовестное обращение";

15.2. части I и II считать частью II и III соответственно;

15.3. добавить часть I и IV в следующем содержании:

"I. Каждый имеет право на добросовестное обращение со стороны государственных органов, исключающее произвол";

"IV. Государство вместе с государственными служащими несет гражданскую ответственность за ущерб, причиненный правам и свободам человека, и за нарушение в обеспечении ими, вызванные действиями или бездействием госслужащих".

Государственная власть

В проекте изменений в Конституцию предлагается ряд существенных изменений, связанных с государственной властью. Некоторые из них связаны с возрастным цензом. Было предложено заменить возрастной ценз для избрания в депутаты Милли Меджлиса или для Президентства фразой, выражающей общее право участвовать в выборах.

Изменения относительно возрастного ценза следующие:

Заменить слова "не моложе 25-и лет" словами "имеющие право участвовать в выборах" в части первой Статьи 85

Удалить слова "не моложе 35-и лет" в Статье 100.

Заменить слова "не моложе 30-и лет на выборах" словами "на выборах" в Статье 126.

Роспуск Милли Меджлиса

Согласно поправке, предоставленной в Акте Референдума, предложено добавить Статью 98 со следующим содержанием:

"Президент Азербайджанской Республики распускает Милли Меджлис Азербайджанской Республики, если один и тот же созыв Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в течение одного года дважды вынесет вотум недоверия Кабинету министров Азербайджанской Республики или дважды не утвердит после представления президентом Азербайджанской Республики членов Конституционного суда Азербайджанской Республики, Верховного суда Азербайджанской Республики, правления Центрального банка Азербайджанской Республики численностью, необходимой для осуществления деятельности этих органов, а также при невыполнении условий, указанных в Статье 94 и 95, части II, III, IV и V Статьи 96, Статьи 97 Конституции по причинам, которые не могут быть устранены".

В целом вопрос полномочий глав государств касательно роспуска парламента предусмотрен в законодательстве ряда стран. В последние годы главы некоторых соседних стран применяли эту практику. Например, в 1993 году президент России Ельцин, в 2007 и 2008 годах Виктор Ющенко подписал распоряжение о роспуске Верховной Рады дважды. В 2009 году Владимир Воронин распустил парламент Молдовы, в 2007 году Бакиев распустил парламент Кыргызстана, в 2009 году Назарбаев распустил парламент Казахстана и в 2014 году Петр Порошенко распустил парламент Украины. Законодательство Грузии также предоставляет процедуру роспуска парламента. Процедуры роспуска парламента также возможны в европейских странах. Таким образом, согласно законодательству Германии, только в исключительных случаях федеральный президент может распустить законодательный орган. То же самое правило существует во Франции. В 1972 году президент Франции Шарль де Голь принял решение о роспуске Нижней палаты.

Президентский срок

Согласно предложению, запланировано заменить цифру "5" на "7" в части первой Статьи 101 и добавить второе предложение следующим образом:

"Президент Азербайджана может объявить внеочередные выборы президента Азербайджана”. Мы должны упомянуть, что 7-летний президентский срок применяется в Израиле, Ирландии и Италии.

Вице-Президенты

Добавить Статью 103 со следующим содержанием:

"Статья 103. Вице-президенты Азербайджанской Республики

I. Первый вице-президент и вице-президенты Азербайджанской Республики назначаются на должность и освобождаются от нее президентом Азербайджанской Республики.

II. На должность вице-президента Азербайджанской Республики назначается гражданин Азербайджанской Республики, имеющей право голоса, имеющий высшее образование, не имеющий обязательств перед другими государствами".

В статье 105:

В 1-м предложении первой части слова "в течение трех месяцев" заменить на слова "в период 60 дней" и во втором предложении заменить слова " премьер-министр" на слова "первый вице-президент";

В части II этой статьи слова "премьер-министр" заменить на "первый вице-президент" и заменить слова "полномочия президента Азербайджанской Республики исполняются председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" на слова "вице-президент Азербайджанской Республики получает статус первого вице-президента и выполняет обязанности президента Азербайджанской Республики";

Часть III должна быть обеспечена в следующей редакции:

"III. Если первый вице-президент Азербайджанской Республики будет неспособен к выполнению полномочий президента Азербайджанской Республики по причинам, указанным в части второй этой статьи, то полномочия президента Азербайджанской Республики исполняются премьер-министром Азербайджанской Республики";

Часть IV должна быть добавлена в следующей редакции:

"IV. Если премьер-министр Азербайджанской Республики будет неспособен к выполнению полномочий президента Азербайджанской Республики по причинам, указанным в части второй этой Статьи, то председатель Меджлиса Милли Азербайджанской Республики выполняет полномочия президента Азербайджанской Республики. Если председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики будет неспособен к выполнению полномочий президента Азербайджанской Республики по тем же самым причинам, то Милли Меджлис Азербайджанской Республики примет решение о назначении другого должностного лица для выполнения полномочий президента Азербайджанской Республики". Во многих зарубежных странах существует институт вице-президентства. Лучшим примером этого являются Соединенные Штаты Америки.

Аналитическая Группа Общественного Объединения Правового Анализа и Исследований специально для Информационного агентства Report.