72-ая сессия Генассамблеи ООН - безрезультатные обсуждения - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Нью-Йорке состоится официальная церемония открытия 72-й сессии Генассамблеи ООН. Традиционные общие обсуждения продолжатся с 19-го по 25-ое сентября.

Данное мероприятие является для официального Баку возможностью в очередной раз довести до внимания мирового сообщества тот факт, что нагорно-карабахский регион и прилегающие территории находятся под оккупацией.

По информации, в первоначальную повестку сессии включены проекты резолюций под названием "Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана" и "Замороженные конфликты в пространстве ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова – С.С.) и их последствия для международного мира, безопасности и развития".

С учетом необсуждения данных проектов резолюций в ходе 71-й сессии Генассамблеи ООН, они включены в повестку нынешней сессии под пунктами 36 и 40.

В список предстоящих обсуждению вопросов в целом включен 171 пункт, в том числе вопросы мира и безопасности, развития Африки, проблемы, связанные с распространением наркотиков, международным терроризмом и пр.

министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

В целом, Генассамблея является основным совещательным органом ООН. В ее состав входят по одному представителю государств-участниц, обладающему одним голосом. Решения, касающиеся таких важных вопросов, как мир, безопасность и принятие новых членов, должны приниматься большинством голосов (2/3). Решения относительно других вопросов принимаются простым большинством. Ежегодно с сентября по декабрь сессия Генассамблеи работает интенсивно, а затем структура проводит заседания при ощущении необходимости.

Напомним, что ранее в качестве председателя предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно был избран словацкий политик и дипломат Мирослав Лайчак, он в ходе 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН определил шесть приоритетных направлений: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.

Международные посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сопредседатели Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируют провести встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна.

Э.Мамедъяров сообщил, что встреча с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном была согласована, но точная дата пока неизвестна: "Пока мы ждем. Возможно, встреча состоится в рамках открытия очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке".

По его словам, на встрече должно быть принято политическое решение: "Как мы неоднократно говорили, сначала Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана".

министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова

Глава МИД Азербайджана также напомнил, что в повестке дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН нашли свое отражение две резолюции об оккупированных территориях Азербайджана и стран ГУАМ.

Вопрос освобождения находящихся под оккупацией земель Азербайджана был рассмотрен на 63-й сессии Генассамблеи ООН от 14 марта 2008 года.

Это собрание, руководствуясь принятыми Совбезом в 1993 году резолюциями №822, 853, 874 и 884 по нагорно-карабахскому конфликту, приняло резолюцию в поддержку территориальной целостности Азербайджана с требованием вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. Заголовок принятой 9 лет назад Ассамблеей резолюции таков: "Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана". В этой резолюции на 9 статей еще раз подчеркивалось обеспечение территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что в данных резолюциях звучит требование к вооруженным силам Армении незамедлительно покинуть Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы и Зянгилан.

Несмотря на то, что с принятия Совбезом ООН тех документов минуло 24 года, с соответствующего документа Генассамблеи около 9 лет, международная общественность не добилась освобождения от оккупации даже клочка азербайджанских земель.

Азербайджанская сторона весь прошедший период времени предлагает внести вопрос об освобождении от оккупации Нагорного Карабаха в повестку Генассамблеи. Обсуждение вопроса каждый раз откладывается до следующей сессии очередного собрания.

Будем надеяться, что очередная встреча глав МИД будет иметь значение для организующих ее сопредседателей. Потому что сопредседатели, выступая в роли международных посредников, стараются показать свою активность в этом деле. Однако по опыту прошлых лет можно предположить, что эта встреча проводится, чтобы поставить галочку "выполнено" в их рабочем плане.

Вопрос о "Ситуации на оккупированных территориях Азербайджана" с большой вероятностью также будет перенесен в повестку следующей сессии.

Таким образом, в 72-ой сессии Генассамблеи ООН, как и ранее, будут проводиться безрезультатные обсуждения. Ввиду того, что принимаемые структурой документы так и остаются на бумаге, ассамблея превратилась в "дискуссионный клуб" по обсуждению международных проблем.