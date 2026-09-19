Локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджанской армией в Карабахском регионе 19-20 сентября 2023 года, менее чем за сутки завершились полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета страны, а также ликвидацией военных и политических опор сепаратистского режима.

Операция продолжалась всего 23 часа 43 минуты. За это время была прекращена деятельность незаконных вооруженных формирований и сепаратистского режима, на протяжении многих лет незаконно действовавшего на территории Азербайджана.

Операция фактически изменила геополитическую реальность на Южном Кавказе и положила начало новому этапу в азербайджано-армянских отношениях.

После исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и поражения Армении официальный Баку продемонстрировал стремление урегулировать вопрос Ханкенди и других территорий политическим путем, без нового кровопролития.

Основные требования Азербайджана заключались в выводе незаконных вооруженных формирований и выполнении положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Однако Армения не выводила с территории Азербайджана остатки своих вооруженных сил, а сепаратистский режим неоднократно нарушал режим прекращения огня и совершал террористические акты.

19 сентября 2023 года на автомобильной дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша на минах подорвались сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. В результате другого подрыва на мине погибли военнослужащие Внутренних войск. Эти события стали последней каплей для Азербайджана, расценившего произошедшее как открытую террористическую провокацию.

Ответом стала молниеносная операция, в результате которой противник был вынужден поднять белый флаг. Антитеррористические мероприятия вновь продемонстрировали современные боевые возможности и высокий уровень профессионализма Азербайджанской армии.

В ходе операции Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, как и во время войны 2020 года, не наносил ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Удары направлялись исключительно по военным целям.

Одновременно для обеспечения безопасности гражданского населения в регионе были открыты гуманитарные коридоры. Людям, добровольно покидавшим территорию, создали условия для эвакуации, предоставляли продовольствие и медицинскую помощь. Эти меры продемонстрировали приверженность Азербайджана принципам международного гуманитарного права.

Военное значение мероприятий 19-20 сентября не ограничивалось территориальными или тактическими результатами. Операция показала способность Азербайджанской армии точно определять цели, эффективно применять современные технологии, объединять различные военные возможности в рамках единого плана и выполнять поставленные задачи в кратчайшие сроки.

Именно эти факторы превратили антитеррористические мероприятия в одну из важнейших операций в военной истории Азербайджана.

Одним из ключевых результатов стало разоружение за короткий срок военной структуры, длительное время незаконно действовавшей в Карабахе. В соответствии с договоренностями, достигнутыми 20 сентября, остатки вооруженных сил Армении и незаконные формирования сепаратистского режима должны были сложить оружие и покинуть боевые позиции.

Таким образом, существованию незаконных вооруженных сил в Карабахе был положен конец. Кроме того, были изъяты различные виды военной техники и вооружения, что лишило эти формирования возможности оказывать дальнейшее военное сопротивление.

Логическим продолжением этого процесса стала фактическая ликвидация политических опор сепаратистского режима в Карабахе. 28 сентября его так называемый "руководитель" Самвел Шахраманян подписал "указ" о прекращении деятельности всех "ведомств" и "организаций".

Тем самым существовавший на протяжении многих лет на территории Азербайджана незаконный сепаратистский режим прекратил свое существование. Это создало политическую основу для восстановления суверенной государственной власти на всей ее территории.

15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял Государственный флаг республики в Ханкенди, ознаменовав полное восстановление суверенитета страны.

В последующие месяцы начались работы по созданию населенных пунктов и инфраструктуры, подготовке условий для возвращения жителей, а также сносу зданий, символизировавших деятельность сепаратистской структуры.

Операция, продолжавшаяся 23 часа 43 минуты, повлияла и на политическую риторику официального Еревана, его внешнюю политику и позицию на переговорах с Азербайджаном.

Если до операции премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда продолжали говорить о статусе Карабаха, то после 20 сентября основной темой их заявлений стали нормализация отношений с Азербайджаном, взаимное признание территориальной целостности и подготовка мирного соглашения.

До антитеррористических мероприятий власти Армении и остатки военной хунты в Карабахе, рассчитывая на поддержку своих покровителей, намеревались создавать новые военные коммуникации, пополнять запасы вооружения и боеприпасов и угрожать законным представителям азербайджанской власти.

Однако события 19-20 сентября продемонстрировали ошибочность этой политики. Армянская сторона поняла, что протянутая президентом Ильхамом Алиевым рука мира не была проявлением слабости. Напротив, это свидетельствовало о приверженности принципам гуманизма и стремлении не допустить нового кровопролития.

Отвергнувшим мирное предложение сторонам по приказу Верховного главнокомандующего менее чем за сутки военным путем продемонстрировали последствия продолжения прежней политики.

Это стало подтверждением торжества дипломатической и военной стратегии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Руководство Армении осознало, что дальнейшее сохранение прежней модели конфликта может поставить под угрозу будущее самой страны.

События 19-20 сентября также ознаменовали фактический конец прежнего статус-кво на Южном Кавказе. Новая региональная повестка была сосредоточена на заключении мирного соглашения, делимитации границ и открытии региональных коммуникаций.

В итоге антитеррористические мероприятия 19-20 сентября 2023 года вошли в историю как торжество дипломатической и военной стратегии президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Проводимая им политика позволила мобилизовать дипломатические возможности, сохранить принципиальную позицию по вопросу суверенитета Азербайджана, усилить контроль над государственной границей, продолжить модернизацию армии и ускорить ее оснащение новой военной техникой и оборудованием.

Логическим результатом этой стратегии стали прекращение деятельности сепаратистского режима в Карабахе, задержание его военно-политического руководства и привлечение его представителей к судебной ответственности в Баку.

Таким образом, операция 19-20 сентября и последовавшие за ней события привели к реализации стратегических целей, поставленных президентом Ильхамом Алиевым, - полному восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Камиль Мамедов