14 РАЙОНОВ - ЕДИНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН: в экономразвитии страны теперь участвует каждая пядь ее земли

14 новых районов Азербайджана – это новые возможности, новые проекты, новые инвестиции и новые доходы для страны

Территориальная, политическая, а теперь и экономическая целостность – исторический указ Президента Ильхама Алиева о новом делении экономических районов Азербайджана поставил жирную точку не только в столетней несправедливости разделения Карабаха на «нагорный» и «нижний». Создание Карабахского района, в состав которого вошли город Ханкенди, а также Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы и возвращение исконного топонима Зангезур на земли, объединяющие Джабраильский, Кяльбаджарский, Ланчинский и Зангиланский районы, безусловно, имеет исключительное значение с точки зрения окончательного провозглашения единости и неделимости Азербайджана.

Однако, вместе с тем, по сути, этот документ - новая стратегия единого и взаимосвязанного экономического развития Азербайджана, с новыми целями и задачами, а главное, с новыми возможностями.

Оптимизация управления

Как известно, новое деление предусматривает 14 экономических районов вместо 10 существующих. Согласно указу Президента в Азербайджане имеются следующие экономические районы: Бакинский, Нахчыванский, Абшерон-Хызынский, Горный Ширван, Гянджа-Дашкесан, Карабахский, Газах-Товузский, Губа-Хачмазский, Ленкорань-Астаринский, Центральный Аран, Миль-Муганский, Шеки-Загатальский, Восточный Зангезур, Ширван-Сальянский.

Конечно, с последнего экономического районирования Азербайджана (1995-ый год) прошло достаточно времени, чтобы определить и экономический потенциал каждого региона, и наиболее эффективные для него условия развития. Поэтому корректировки в прежней схеме были необходимы в любом случае. Например, именно с этих соображений в отдельный от Абшеронского экономический район выделен город Баку – тот факт, что большая часть предприятий и бизнес-объектов сосредоточена именно в столице мешает объективно оценивать потенциал Абшеронского района и выявлять недочеты и пробелы в его задействовании – статистика ведь была одна.

Однако, самым важным толчком для реформ в экономическом районировании, безусловно, стала победа во Второй Карабахской войне, возращение оккупированных территорий в экономический баланс республики и необходимость их восстановления и реинтеграции в общую картину экономического развития страны. Это, в свою очередь, требовала повышения эффективности работ по планированию других экономических районов, в том числе близлежащих Гянджа-Газахского и Аранского. В этой связи оптимизировано управление ими путем нового деления.

Таким образом, можно ожидать, что распределение капвложений как со стороны государства, так и частного сектора, будет осуществляться отныне по новой схеме планирования, с учетом координации между различными отраслями экономики, создания новых производственных цепочек, в которые будут вовлечены все районы.

Как известно, одними из главных документов, в котором планируется пятилетний цикл экономического развития страны, являются госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана. Благодаря им, удельный вес общих налоговых поступлений регионов в ненефтяной сектор по сравнению с 2005 годом увеличился в 2 раза и достиг 15%. Последняя такая программа была утверждена в 2019-ом году и рассчитана до 2023 года. Предполагалось, что инвестиции в ее реализацию составят 17,4 млрд манатов и будет создано 12 тыс. новых рабочих мест…

Однако пандемия, а затем война в Карабахе кардинально изменили ситуацию, открыв новые грани и направления для экономического развития – наступил концептуально новый период в региональной политике. Отрасли сельского хозяйства, промышленности и туризма и т.д., на которые делались упор в предыдущие этапы, непременно будут дополнены новыми. Ведь открытие транспортных коммуникаций серьезно влияет на экспортные возможности всей страны, стимулируя частный сектор на наращивание объема выпускаемой продукции.

Глобальные цели

Чтобы яснее представить, о чем именно идет речь, приведем цифры, опубликованные депутатом Вугаром Байрамовым: доля Карабаха в производстве основных секторов экономики в прошлом году составила всего 0,7%, а бывшего Кяльбаджар-Лачинского экономического района — и вовсе 0,1%. А ведь экономический потенциал только этих двух районов вполне можно сопоставить с Бакинским!..

Оставив в стороне традиционные для всех регионов Азербайджана животноводство и земледелие (природные условия Карабаха исторически способствовали хорошим результатам по всем направления этих двух отраслей), напомним, что они обладают достаточно внушительным промышленным и туристическим потенциалом – о богатых рудниках драгоценных металлов, залежах полезных ископаемых, лечебных водах и т.д. известно всем. Подробный анализ и расчет экономических возможностей пока ведется по мере возможности допуска специалистов к освобожденным территориям, но даже имеющиеся на сегодня данные говорят о том, что после того, как туда вернется жизнь, районы довольно за короткое время смогут достичь уровня самообеспечения и самоокупаемости вложенных инвестиций.

Но, говоря глобально, все это, конечно, позитивно отразится и на общем госбюджете страны, причем именно на уровне ненефтяных доходов.

Еще глобальнее – с учетом преобладания в этих районах принципов «зеленой экономики», они, безусловно, будут притягивать инвесторов со всего мира, для которых важны принципы экологичности производственного процесса.

Кроме того, Восточный Зангезур станет своеобразным продолжением Зангезурского коридора, с вводом в эксплуатацию которого Азербайджан практически превратится в транспортный узел региона. Он свяжет не только предпринимателей из различных уголков Азербайджана, но и соседних стран, позволит им создавать производственные цепочки, выходить на мировые рынки.

Таким образом, 14 новых районов Азербайджана – это новые возможности, новые проекты, новые инвестиции и новые доходы для страны. Главное теперь, успешно завершить процесс инфраструктурного восстановления освобожденных территорий и быстрее запустить процесс возрождения их экономического потенциала.

Эксперт Гулу Нуриев