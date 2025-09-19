Yaşar Gülər PKK-ya yenidən xəbərdarlıq edib: təcili silahları təslim edin
Region
- 19 sentyabr, 2025
- 15:56
Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güler PKK terror qruplaşmasına və ona bağlı olan qollara növbəti dəfə xəbərdarlıq edib.
"Report" xəbər verir ki, nazir bu barədə Ankarada 19 Sentyabr Qazilər Günü münasibətilə keçirilən mərasimdə danışıb.
"PKK və ona bağlı bütün qruplar, edilən çağırış və qəbul edilən ləğv qərarı çərçivəsində dərhal terror fəaliyyətlərinə son verməli, başda Suriya olmaqla, müxtəlif coğrafiyalarda və fərqli adlar altında fəaliyyət göstərən bütün qolları bir an əvvəl və şərtsiz olaraq silahlarını təhvil verməlidirlər", – deyə nazir bildirib.
Y.Gülər heç bir terror təşkilatının bölgədə kök salmasına, fərqli adlar altında fəaliyyət göstərməsinə icazə verməyəcəklərini vurğulayıb.
