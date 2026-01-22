İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    

    XİN: Ermənistan Sülh Şurasına maliyyə töhfəsi olmadan qoşulub

    Region
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:26
    XİN: Ermənistan Sülh Şurasına maliyyə töhfəsi olmadan qoşulub

    Sülh Şurasının Nizamnaməsi maliyyə töhfələri ilə bağlı könüllü əsaslarla üzvlüyü nəzərdə tutur.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü Ani Badalyan "Ermənistan Sülh Şurasına qoşulmaq üçün nə qədər ödəməlidir" sualını belə şərh edib.

    "ABŞ Prezidenti Donald Trampdan dəvət alan dövlət üç ilə qədər müddətdə dəqiq müəyyən edilmiş üzvlük haqqı olmadan Şuraya qoşula bilər, bu müddət bitdikdən sonra bu məsələ müəyyən olunmuş prosedura uyğun olaraq yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Ermənistan hökuməti bu əsaslarla Sülh Şurasına qoşulmağı təsdiqləyib", - o bildirib.

    Sülh Şurası Ermənistan Davos İqtisadi Forumu
    МИД: Армения вступила в Совет мира без финансового взноса сроком до трех лет

