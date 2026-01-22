Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    МИД: Армения вступила в Совет мира без финансового взноса сроком до трех лет

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 17:20
    МИД: Армения вступила в Совет мира без финансового взноса сроком до трех лет

    Устав Совета мира предусматривает членство на добровольной основе в части финансовых взносов.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, так пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян прокомментировала вопрос о том, "сколько Армения должна заплатить за вступление в Совет мира" .

    "Государство, получившее приглашение от президента США Дональда Трампа, может вступить в Совет без четко установленного членского взноса сроком до трех лет, что в соответствии с установленной процедурой подлежит пересмотру по истечении этого срока. Правительство Армении одобрило вступление в Совет мира на этих основаниях", - сказала она.

    Армения "Совет мира" Ани Бадалян Дональд Трамп членство
    XİN: Ermənistan Sülh Şurasına maliyyə töhfəsi olmadan qoşulub

    Последние новости

    17:44

    Казахстан и Турция готовятся к практической реализации совместных геологоразведочных проектов

    В регионе
    17:43

    Трамп о переговорах с Зеленским: Все хотят, чтобы война закончилась

    Другие страны
    17:42

    MEDİA призвало Meta принять меры в отношении фейков в Facebook от имени президента Азербайджана

    Медиа
    17:41

    В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    17:38

    Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошо

    Другие страны
    17:35

    Федерация каратэ Азербайджана наградила Информационное агентство Report

    Индивидуальные
    17:34

    Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%

    Энергетика
    17:31

    Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом году

    Энергетика
    17:31

    Исследователь: Снижение уровня Каспия обновило рекорд 48-летней давности

    Экология
    Лента новостей