МИД: Армения вступила в Совет мира без финансового взноса сроком до трех лет
В регионе
- 22 января, 2026
- 17:20
Устав Совета мира предусматривает членство на добровольной основе в части финансовых взносов.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, так пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян прокомментировала вопрос о том, "сколько Армения должна заплатить за вступление в Совет мира" .
"Государство, получившее приглашение от президента США Дональда Трампа, может вступить в Совет без четко установленного членского взноса сроком до трех лет, что в соответствии с установленной процедурой подлежит пересмотру по истечении этого срока. Правительство Армении одобрило вступление в Совет мира на этих основаниях", - сказала она.
