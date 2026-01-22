МИД: Армения вступила в Совет мира без финансового взноса сроком до трех лет

Устав Совета мира предусматривает членство на добровольной основе в части финансовых взносов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, так пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян прокомментировала вопрос о том, "сколько Армения должна заплатить за вступление в Совет мира" .

"Государство, получившее приглашение от президента США Дональда Трампа, может вступить в Совет без четко установленного членского взноса сроком до трех лет, что в соответствии с установленной процедурой подлежит пересмотру по истечении этого срока. Правительство Армении одобрило вступление в Совет мира на этих основаниях", - сказала она.