    Vitse-spiker: İran parlamentində nüvə silahının hazırlanması təklifi müzakirə olunacaq

    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 11:11
    Vitse-spiker: İran parlamentində nüvə silahının hazırlanması təklifi müzakirə olunacaq

    İranın nüvə silahı hazırlaması təklifi haqqında 71 deputatın məktubu sentyabrın 28-də parlamentdə müzakirə olunacaq.

    "Report" SNN-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran parlamenti sədrinin müavini Əli Nikzad bildirib.

    O, İslam Respublikasının nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu vurğulayıb:

    "İranın müdafiə doktrinasında nüvə silahının yaradılması məsələsi heç vaxt nəzərdə tutulmayıb. Biz nüvə enerjisindən su nəqliyyatı, elektrik təchizatı, kənd təsərrüfatı və tibb kimi sahələrdəki üstünlükləri üçün istifadə edirik".

    Bu günlərdə parlamentin 71 deputatı İranın müdafiə doktrinasına yenidən baxılmasını, çəkindiricilik məqsədilə nüvə silahının hazırlanmasını təklif ediblər.

    Qeyd edək ki, avqustun 28-də Avropa "üçlüyü" (Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya) İrandan nüvə fəaliyyətini sıfırlamağı, ABŞ ilə danışıqlara başlamağı, zənginləşdirdiyi uranın saxlanıldığı yer haqqında məlumat verməyini istəyib. Bu şərtlərə əməl etmək üçün ona 30 gün möhlət verilib. Əks halda BMT Təhlükəsizlik Şurasının nüvə proqramına görə İrana tətbiq edilən 2231 saylı qətnamənin yenidən qüvvəyə minəcəyi bildirilib. Sentyabrın 26-da BMT TŞ-də məsələyə baxılacaq.

    İran BMT "Avropa üçlüyü" Nüvə silahı

