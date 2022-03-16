Haqqımızda
Audio xəbərlər

Ukrayna ordusu: Rusiyanın 4 generalı, 3 polkovniki öldürülüb

Ukrayna ordusu: Rusiyanın 4 generalı, 3 polkovniki öldürülüb Ukrayna ordusu öldürülən Rusiya generallarının adlarını açıqlayıb
Region
102
16 Mart , 2022 08:25
Ukrayna ordusu: Rusiyanın 4 generalı, 3 polkovniki öldürülüb

Müharibə zamanı Ukrayna hərbçiləri tərəfindən Rusiya qoşunları ali komandanlığının azı 10 üzvü öldürülüb.

“Report” xəbər verir ki, Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası yanında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzi Rusiya ordusunun öldürülən general, polkovnik və polkovnik-leytenantlarının adlarını açıqlayıb.

Qeyd edilir ki, döyüşlərdə general-mayorlar - Maqomed Tuşayev, Vitali Gerasimov, Andrey Kolesnikov, Andrey Suxovetski, polkovniklər - Andrey Zaxarov, Sergey Poroxnyu, İqor Nikolayev, polkovnik-leytenantlar – Yuri Aqarkov, Dmitri Sofronov, Mixail Yermolin öldürülüblər.

Mərkəz bildirib ki, təqdim edilən siyahı tam deyil.

Bizim Facebook səhifəmizə abunə olun
Rus versiyası ВСУ ликвидировали 4 генералов российской армии

Ən çox oxunan xəbərlər

Qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək, Bakıda sulu qar yağacaq
Qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək, Bakıda sulu qar yağacaq
14 Mart , 2022 11:17
Martın 19-u iş günüdürmü? - RƏSMİ
Martın 19-u iş günüdürmü? - RƏSMİ
14 Mart , 2022 12:33
Bahar fəslinin Azərbaycana daxilolma vaxtı açıqlanıb
Bahar fəslinin Azərbaycana daxilolma vaxtı açıqlanıb
10 Mart , 2022 13:50
Pensiyaçılara ödənilən birdəfəlik maddi yardımlar gələcəkdə daimi veriləcək
Pensiyaçılara ödənilən birdəfəlik maddi yardımlar gələcəkdə daimi veriləcək
11 Mart , 2022 12:17
Bakıya yağış, rayonlara sulu qar və qar yağacaq
Bakıya yağış, rayonlara sulu qar və qar yağacaq
13 Mart , 2022 12:18
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
9 Mart , 2022 12:35
Ronaldu başdaşında bu sözlərin yazılmasını istəyib
Ronaldu başdaşında bu sözlərin yazılmasını istəyib
14 Mart , 2022 22:22
Sabah dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq
Sabah dağlıq ərazilərdə yollar buz bağlayacaq
13 Mart , 2022 12:34
Pensiyalar martın 15-də tam ödəniləcək
Pensiyalar martın 15-də tam ödəniləcək
12 Mart , 2022 14:59
Müğənni Vasif Məhərrəmli məhkəmədə dindirilib
Müğənni Vasif Məhərrəmli məhkəmədə dindirilib
9 Mart , 2022 16:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi