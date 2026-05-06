Türkiyənin Ali Seçki Komissiyasına yeni sədr seçilib
Region
- 06 may, 2026
- 17:57
Türkiyənin Ali Seçki Komissiyasına (YSK) yeni sədr seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, sözügedən vəzifəyə Serdar Mutta seçilib.
Məlumata görə, S.Mutta 1974-cü ildə Hatayda anadan olub. Kırıkhan Liseyini bitirib, 1995-ci ildə İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsini bitirib.
