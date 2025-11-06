İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    • 06 noyabr, 2025
    • 20:47
    Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olub

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,3 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Hadisə Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.

    Təkanlar yerin 9,6 km dərinliyində yerləşib.

    Türkiyə Zəlzələ AFAD

