Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olub
Region
- 06 noyabr, 2025
- 20:47
Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,3 maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Hadisə Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.
Təkanlar yerin 9,6 km dərinliyində yerləşib.
Son xəbərlər
21:08
Latviyada Zəfər Günü qeyd edilibXarici siyasət
21:03
Foto
Video
Pakistanda Baş nazir ofisi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıbXarici siyasət
20:59
Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse- prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edibXarici siyasət
20:53
Orban: Moskva-Vaşinqton sammitinin keçirilməsi ilə bağlı danışıqlar davam edirDigər ölkələr
20:47
Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ olubRegion
20:44
"SpaceX" "EchoStar"ın tezliklərini 2,6 milyard dollara alacaqDigər ölkələr
20:43
Foto
Məhkəmədə hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilən erməniəsilli şəxslərlə bağlı sübutlar elan olunubDaxili siyasət
20:27
"Erisioni" gürcü ansamblı gələn il Bakıda konsert proqramı ilə çıxış edəcəkİncəsənət
20:24
Foto