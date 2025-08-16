Türkiyə və Rusiya XİN başçıları Alyaska görüşünü müzakirə ediblər

Haqqımızda

Region
16 avqust 2025 23:18
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub.

"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, tərəflər Rusiya və Ukrayna arasında davam edən müharibənin bitməsi üçün görülən işləri, həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Trampla rusiyalı həmkarı Vladimir Putin Alyaskada baş tutan görüşün nəticələrini müzakirə ediblər.

H.Fidan Ukraynanın Alyaskada başlayan prosesə qoşulması ilə davamlı sülhə töhfə veriləcəyinə ümid etdiyini və Türkiyənin də prosesə töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib.

